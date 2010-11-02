Хочу поделиться горьким опытом заказа кредитки (даже пришлось повторно регаться на форуме). Являюсь клиентом банка уже около 4 лет. Возникла необходимость в кредитной карте. Заказ был сделан еще 10.09, срок получения указали 13.09 или 16.09. 16.09 перезвонили уточнили куда доставить карту. Досих пор жду доставку. Сегодня, после 30 мин общения в чате (myalfa), получил контакты Виктории - начальника курьеров и рекомендацию звонить ей. От Виктории поступило предложение звонить Александру и его контакты. На этом квест от альфы решил закончить ибо не знаю общего количества звеньев в этой цепочке. Теперь собственно вопрос представителю банка, является ли данный процесс получения карт от альфабанка стандартным, возможно я зря тут поднимаю этот вопрос и такую процедуру проходят все кредитные клиенты банка? Если да, пришлите, пожалуйста контакты последнего звена в доставке. После 23.09 ваша карта уже будет не нужна, с банком будем прощаться. ЗЫ. От монобанка карта была доставлена на след.день после заказа.
nick_new написав:Хочу поделиться горьким опытом заказа кредитки (даже пришлось повторно регаться на форуме). Являюсь клиентом банка уже около 4 лет. Возникла необходимость в кредитной карте. Заказ был сделан еще 10.09, срок получения указали 13.09 или 16.09. 16.09 перезвонили уточнили куда доставить карту. Досих пор жду доставку. Сегодня, после 30 мин общения в чате (myalfa), получил контакты Виктории - начальника курьеров и рекомендацию звонить ей. От Виктории поступило предложение звонить Александру и его контакты. На этом квест от альфы решил закончить ибо не знаю общего количества звеньев в этой цепочке. Теперь собственно вопрос представителю банка, является ли данный процесс получения карт от альфабанка стандартным, возможно я зря тут поднимаю этот вопрос и такую процедуру проходят все кредитные клиенты банка? Если да, пришлите, пожалуйста контакты последнего звена в доставке. После 23.09 ваша карта уже будет не нужна, с банком будем прощаться. ЗЫ. От монобанка карта была доставлена на след.день после заказа.
Добрый день. Обычно все происходит быстрее и без доп.действий со стороны клиента. Скорее всего, Александр и есть последнее звено. Наберите, все же, на его номер. Если не получится, дайте ИНН, проверю. Можно в ЛС или сюда info_client@alfabank.kiev.ua.