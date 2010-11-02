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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7651765276537654>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:56

Alfa_Bank, в течении недели не могу оплатить счёт ГИОЦ за коммунальные услуги - в чём причина? Каждый раз в МАБе получаю вот такое соотщение:

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ТЕА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:09

  Бекас написав:Ув.представитель - моя проблема вчерашняя(невозможность онлайн перевода денег на карту клиента банка) так и не решилась - можно продолжить общение?

Добрый день. Писала вам в ЛС и на ветку. Вы не отвечаете( Уточните более детально в чем проблема? Есть ли ошибка? На каком этапе? Что нажимаете? Тип браузера?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:17

  ТЕА написав:Alfa_Bank, в течении недели не могу оплатить счёт ГИОЦ за коммунальные услуги - в чём причина? Каждый раз в МАБе получаю вот такое соотщение:

Зображення

ТЕА, добрый день. Дайте ИНН в ЛС, проверю.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:07

Alfa_Bank

а шо там проверять - алла же с портмоне не дружит )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:11

Re: Альфа-Банк

Я платив 18-го гіоц еко-максом через портмоне
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:21

Заказ кредитки в альфе

Хочу поделиться горьким опытом заказа кредитки (даже пришлось повторно регаться на форуме). Являюсь клиентом банка уже около 4 лет. Возникла необходимость в кредитной карте. Заказ был сделан еще 10.09, срок получения указали 13.09 или 16.09. 16.09 перезвонили уточнили куда доставить карту. Досих пор жду доставку. Сегодня, после 30 мин общения в чате (myalfa), получил контакты Виктории - начальника курьеров и рекомендацию звонить ей. От Виктории поступило предложение звонить Александру и его контакты. На этом квест от альфы решил закончить ибо не знаю общего количества звеньев в этой цепочке.
Теперь собственно вопрос представителю банка, является ли данный процесс получения карт от альфабанка стандартным, возможно я зря тут поднимаю этот вопрос и такую процедуру проходят все кредитные клиенты банка? Если да, пришлите, пожалуйста контакты последнего звена в доставке.
После 23.09 ваша карта уже будет не нужна, с банком будем прощаться.
ЗЫ. От монобанка карта была доставлена на след.день после заказа.
nick_new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:23

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

а шо там проверять - алла же с портмоне не дружит )

IMPRINTER, добрый день. Дело не в этом)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:26

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

а шо там проверять - алла же с портмоне не дружит )

IMPRINTER, добрый день. Дело не в этом)


не знаю - я тока понял, что Лешу надо звать обратно - при нем такого небыло )
Не ценили, что имели ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:26

  nick_new написав:Хочу поделиться горьким опытом заказа кредитки (даже пришлось повторно регаться на форуме). Являюсь клиентом банка уже около 4 лет. Возникла необходимость в кредитной карте. Заказ был сделан еще 10.09, срок получения указали 13.09 или 16.09. 16.09 перезвонили уточнили куда доставить карту. Досих пор жду доставку. Сегодня, после 30 мин общения в чате (myalfa), получил контакты Виктории - начальника курьеров и рекомендацию звонить ей. От Виктории поступило предложение звонить Александру и его контакты. На этом квест от альфы решил закончить ибо не знаю общего количества звеньев в этой цепочке.
Теперь собственно вопрос представителю банка, является ли данный процесс получения карт от альфабанка стандартным, возможно я зря тут поднимаю этот вопрос и такую процедуру проходят все кредитные клиенты банка? Если да, пришлите, пожалуйста контакты последнего звена в доставке.
После 23.09 ваша карта уже будет не нужна, с банком будем прощаться.
ЗЫ. От монобанка карта была доставлена на след.день после заказа.

Добрый день. Обычно все происходит быстрее и без доп.действий со стороны клиента. Скорее всего, Александр и есть последнее звено. Наберите, все же, на его номер. Если не получится, дайте ИНН, проверю. Можно в ЛС или сюда info_client@alfabank.kiev.ua.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:32

  chipmunk написав:Я платив 18-го гіоц еко-максом через портмоне

проблема не с оплатой в сервисе Портмоне, а проблема с оплатой через МАБ...
ТЕА
 
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