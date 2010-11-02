Alfa_Bank
ИНН отправил на мыло.
Звонить больше не буду, поскольку считаю, что в первую очередь банк должен быть заинтересован. Хотя у каждого банка свои интересы).
И повторюсь- карта нужна до 23.09. После- можете не доставлять.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:40
Alfa_Bank
ИНН отправил на мыло.
Звонить больше не буду, поскольку считаю, что в первую очередь банк должен быть заинтересован. Хотя у каждого банка свои интересы).
И повторюсь- карта нужна до 23.09. После- можете не доставлять.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:59
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