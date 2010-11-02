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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7651765276537654

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:40

Alfa_Bank
ИНН отправил на мыло.
Звонить больше не буду, поскольку считаю, что в первую очередь банк должен быть заинтересован. Хотя у каждого банка свои интересы).
И повторюсь- карта нужна до 23.09. После- можете не доставлять.
nick_new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:59

  nick_new написав:Alfa_Bank
ИНН отправил на мыло.
Звонить больше не буду, поскольку считаю, что в первую очередь банк должен быть заинтересован. Хотя у каждого банка свои интересы).
И повторюсь- карта нужна до 23.09. После- можете не доставлять.

nick_new, письмо видела. Отправила курьерам. Вас наберут.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7171
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
Подякували: 607 раз.
 
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  #<1 ... 7651765276537654
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