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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7651765276537654

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:40

Alfa_Bank
ИНН отправил на мыло.
Звонить больше не буду, поскольку считаю, что в первую очередь банк должен быть заинтересован. Хотя у каждого банка свои интересы).
И повторюсь- карта нужна до 23.09. После- можете не доставлять.
nick_new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:59

  nick_new написав:Alfa_Bank
ИНН отправил на мыло.
Звонить больше не буду, поскольку считаю, что в первую очередь банк должен быть заинтересован. Хотя у каждого банка свои интересы).
И повторюсь- карта нужна до 23.09. После- можете не доставлять.

nick_new, письмо видела. Отправила курьерам. Вас наберут.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7171
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:49

Alfa_Bank
Еще О5 августа я формил карту Максимум по приглашению друга. 8 августа сделал первую покупку на 57,02 грн. Обещанных 200 грн. до сих пор не получил.
11 сентября через чат в приложении подал заявку в контакт центр. Выполнение условий акции там подтвердили и сообщили, что вопрос сроков выплаты вознаграждения в 200 грн. находится на рассмотрении в отделе выплат. Денег ни я, ни мой друг до сих пор не получили, хотя все условия акции выполнили. У банка что нет 200 грн. и он ждет их появления, чтобы мне заплатить обещанное?
Я был клиентом разных банков, но такого откровенного кидалова еще не встречал. В Альфа-банке я новичок, и то, как меня здесь встретили, заставляет задуматься о правильности выбора.
Прошу помочь. Свои данные отправил Вам в личку.
Donnald
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:47

Re: Альфа-Банк

Подскажите расписание по сэп до 17 следующие только в понедельник?
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:49

Re: Альфа-Банк

Форумчане, а у вас в ИБ входит? Меня не пускает :(
chel_v_valenkah
 
Повідомлень: 139
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:49

Re: Альфа-Банк

chel_v_valenkah написав:Форумчане, а у вас в ИБ входит? Меня не пускает :(
Есть такое дело, пятница конец рабочего дня. Обычное дело.
anis
 
Повідомлень: 1923
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:52

anis
Мда, как раз когда последний срок заплатить по кредитке. Альфа решила не дать мне возможности не попасть на комиссию(
chel_v_valenkah
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:52

  chel_v_valenkah написав:Форумчане, а у вас в ИБ входит? Меня не пускает :(

пару минут в моб входило.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:02

Зашла ровно в 18:00, до этого с 17:20-ти не пускало. Толку правда всё равно ноль - ничего сделать не даёт :evil:
Кассандра
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