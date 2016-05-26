Alfa_Bank
ИНН отправил на мыло.
Звонить больше не буду, поскольку считаю, что в первую очередь банк должен быть заинтересован. Хотя у каждого банка свои интересы).
И повторюсь- карта нужна до 23.09. После- можете не доставлять.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:40
Alfa_Bank
ИНН отправил на мыло.
Звонить больше не буду, поскольку считаю, что в первую очередь банк должен быть заинтересован. Хотя у каждого банка свои интересы).
И повторюсь- карта нужна до 23.09. После- можете не доставлять.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:59
Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:49
Alfa_Bank
Еще О5 августа я формил карту Максимум по приглашению друга. 8 августа сделал первую покупку на 57,02 грн. Обещанных 200 грн. до сих пор не получил.
11 сентября через чат в приложении подал заявку в контакт центр. Выполнение условий акции там подтвердили и сообщили, что вопрос сроков выплаты вознаграждения в 200 грн. находится на рассмотрении в отделе выплат. Денег ни я, ни мой друг до сих пор не получили, хотя все условия акции выполнили. У банка что нет 200 грн. и он ждет их появления, чтобы мне заплатить обещанное?
Я был клиентом разных банков, но такого откровенного кидалова еще не встречал. В Альфа-банке я новичок, и то, как меня здесь встретили, заставляет задуматься о правильности выбора.
Прошу помочь. Свои данные отправил Вам в личку.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:47
Re: Альфа-Банк
Подскажите расписание по сэп до 17 следующие только в понедельник?
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:49
Re: Альфа-Банк
Форумчане, а у вас в ИБ входит? Меня не пускает
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:49
Re: Альфа-Банк
Есть такое дело, пятница конец рабочего дня. Обычное дело.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:52
anis
Мда, как раз когда последний срок заплатить по кредитке. Альфа решила не дать мне возможности не попасть на комиссию(
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:52
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:02
Зашла ровно в 18:00, до этого с 17:20-ти не пускало. Толку правда всё равно ноль - ничего сделать не даёт
Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:31
Re: Альфа-Банк
Зашел кешбек от Мультиплекса по акции августа
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