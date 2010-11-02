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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:55
Alfa_Bank написав:
novichok написав: Alfa_Bank написав:Альфа-банк
, фиг там. Запрашивает при каждом следующем входе дату рождения. Хоть "ТАК" нажимай, хоть "НІ"
novichok, день. Пользуетесь ПК или веб-версией на мобильном?
Доброе утро. Напишите название и версию браузера. А так же, дату и время последнего сохранения доверенного устройства и второго входа с полной идентификацией.
про дату и особенно время прикольно придумано. обойдусь. занимайтесь лучше более глобальными проблемами
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novichok
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:03
Spring написав:
Зашел кешбек от Мультиплекса по акции августа
аналогично
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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