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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7652765376547655

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:55

  Alfa_Bank написав:
  novichok написав:
  Alfa_Bank написав:Альфа-банк, фиг там. Запрашивает при каждом следующем входе дату рождения. Хоть "ТАК" нажимай, хоть "НІ"

novichok, день. Пользуетесь ПК или веб-версией на мобильном?


Доброе утро. Напишите название и версию браузера. А так же, дату и время последнего сохранения доверенного устройства и второго входа с полной идентификацией.

про дату и особенно время прикольно придумано. обойдусь. занимайтесь лучше более глобальными проблемами
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:03

  Spring написав:Зашел кешбек от Мультиплекса по акции августа

аналогично
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 7652765376547655
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