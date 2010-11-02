Смешно и грустно. Залочили мне карту. Звоню на горячку, глухо. Пишу в чат, предлагают перезвонить в течении получаса. Перезванивают через полтора часа. Стандартные вопросы, на один вы ответили неправильно. На какой мы не скажем. Следующая попытка через 24 часа.
Говорю, нафиг мне этот гемор приду в отделение с паспортом. Горячка - вряд ли это вам поможет, разлок только через нас.
Занавес.
И это при том, что пользовался только сервисами самой Аллы.
П.С Номер левый, но вопросы по кодовому слову, индивидуальным данным. Офигенная "защита". Альфа вам не стыдно?
П.П.С. Так о моих деньгах, ни один банк не заботился. Кукуха у антифрода вобще поехала.
Кто не пьёт, тот не рискует.