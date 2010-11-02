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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7652765376547655

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:55

  Alfa_Bank написав:
  novichok написав:
  Alfa_Bank написав:Альфа-банк, фиг там. Запрашивает при каждом следующем входе дату рождения. Хоть "ТАК" нажимай, хоть "НІ"

novichok, день. Пользуетесь ПК или веб-версией на мобильном?


Доброе утро. Напишите название и версию браузера. А так же, дату и время последнего сохранения доверенного устройства и второго входа с полной идентификацией.

про дату и особенно время прикольно придумано. обойдусь. занимайтесь лучше более глобальными проблемами
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:03

  Spring написав:Зашел кешбек от Мультиплекса по акции августа

аналогично
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:40

Re: Альфа-Банк

Смешно и грустно. Залочили мне карту. Звоню на горячку, глухо. Пишу в чат, предлагают перезвонить в течении получаса. Перезванивают через полтора часа. Стандартные вопросы, на один вы ответили неправильно. На какой мы не скажем. Следующая попытка через 24 часа.
Говорю, нафиг мне этот гемор приду в отделение с паспортом. Горячка - вряд ли это вам поможет, разлок только через нас.
Занавес.
И это при том, что пользовался только сервисами самой Аллы. :shock:

П.С Номер левый, но вопросы по кодовому слову, индивидуальным данным. Офигенная "защита". Альфа вам не стыдно?

П.П.С. Так о моих деньгах, ни один банк не заботился. Кукуха у антифрода вобще поехала.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:58

  Фантом написав:Смешно и грустно. Залочили мне карту. Звоню на горячку, глухо. Пишу в чат, предлагают перезвонить в течении получаса. Перезванивают через полтора часа. Стандартные вопросы, на один вы ответили неправильно. На какой мы не скажем. Следующая попытка через 24 часа.
Говорю, нафиг мне этот гемор приду в отделение с паспортом. Горячка - вряд ли это вам поможет, разлок только через нас.
Занавес.
И это при том, что пользовался только сервисами самой Аллы. :shock:

П.С Номер левый, но вопросы по кодовому слову, индивидуальным данным. Офигенная "защита". Альфа вам не стыдно?

П.П.С. Так о моих деньгах, ни один банк не заботился. Кукуха у антифрода вобще поехала.

Я ж говорил, ЖЕК он и есть ЖЕК.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 01:22

  Alfa_Bank написав:
  ТЕА написав:Alfa_Bank, в течении недели не могу оплатить счёт ГИОЦ за коммунальные услуги - в чём причина? Каждый раз в МАБе получаю вот такое соотщение:

Зображення

ТЕА, добрый день. Дайте ИНН в ЛС, проверю.


для решение этого вопроса ИНН как бы особо ненужен...

там просто изменили формат лицевого счёта...
тепеперь в ПЛАТЕЖИ ---> ГИОЦ вбиваем ИД квартиры ... и усё заработает
З.Ы.
у кого был шаблон - то следовательно создаём новый с ИД квартиры
З.Ы.з.ы.
кстати у таси кажись теже грабли - но там ещё и 3 грн берут - т.е. там выгодней платить у кого больше 300 грн. к оплате
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 01:38

  Фантом написав:Смешно и грустно. Залочили мне карту. Звоню на горячку, глухо. Пишу в чат, предлагают перезвонить в течении получаса. Перезванивают через полтора часа. Стандартные вопросы, на один вы ответили неправильно. На какой мы не скажем. Следующая попытка через 24 часа.
Говорю, нафиг мне этот гемор приду в отделение с паспортом. Горячка - вряд ли это вам поможет, разлок только через нас.
Занавес.
И это при том, что пользовался только сервисами самой Аллы. :shock:

П.С Номер левый, но вопросы по кодовому слову, индивидуальным данным. Офигенная "защита". Альфа вам не стыдно?

П.П.С. Так о моих деньгах, ни один банк не заботился. Кукуха у антифрода вобще поехала.


это всё чем-то напоминает игру "угадай мелодию" со специфическими правилами угадывания.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 08:34

Re: Альфа-Банк

Друзья. Ткните носом на заявление об отключении антифрода. Хочу сразу написать в отделении.
Невозможно уже. Параноики, а не СБ.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 08:41

  Фантом написав:Друзья. Ткните носом на заявление об отключении антифрода. Хочу сразу написать в отделении.
Невозможно уже. Параноики, а не СБ.

см. viewtopic.php?p=4681258#p4681258
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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