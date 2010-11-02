Смешно и грустно. Залочили мне карту. Звоню на горячку, глухо. Пишу в чат, предлагают перезвонить в течении получаса. Перезванивают через полтора часа. Стандартные вопросы, на один вы ответили неправильно. На какой мы не скажем. Следующая попытка через 24 часа. Говорю, нафиг мне этот гемор приду в отделение с паспортом. Горячка - вряд ли это вам поможет, разлок только через нас. Занавес. И это при том, что пользовался только сервисами самой Аллы.
П.С Номер левый, но вопросы по кодовому слову, индивидуальным данным. Офигенная "защита". Альфа вам не стыдно?
П.П.С. Так о моих деньгах, ни один банк не заботился. Кукуха у антифрода вобще поехала.
Фантом написав:Смешно и грустно. Залочили мне карту. Звоню на горячку, глухо. Пишу в чат, предлагают перезвонить в течении получаса. Перезванивают через полтора часа. Стандартные вопросы, на один вы ответили неправильно. На какой мы не скажем. Следующая попытка через 24 часа. Говорю, нафиг мне этот гемор приду в отделение с паспортом. Горячка - вряд ли это вам поможет, разлок только через нас. Занавес. И это при том, что пользовался только сервисами самой Аллы.
П.С Номер левый, но вопросы по кодовому слову, индивидуальным данным. Офигенная "защита". Альфа вам не стыдно?
П.П.С. Так о моих деньгах, ни один банк не заботился. Кукуха у антифрода вобще поехала.
ТЕА написав:Alfa_Bank, в течении недели не могу оплатить счёт ГИОЦ за коммунальные услуги - в чём причина? Каждый раз в МАБе получаю вот такое соотщение:
ТЕА, добрый день. Дайте ИНН в ЛС, проверю.
для решение этого вопроса ИНН как бы особо ненужен...
там просто изменили формат лицевого счёта... тепеперь в ПЛАТЕЖИ ---> ГИОЦ вбиваем ИД квартиры ... и усё заработает З.Ы. у кого был шаблон - то следовательно создаём новый с ИД квартиры З.Ы.з.ы. кстати у таси кажись теже грабли - но там ещё и 3 грн берут - т.е. там выгодней платить у кого больше 300 грн. к оплате
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Фантом написав:Смешно и грустно. Залочили мне карту. Звоню на горячку, глухо. Пишу в чат, предлагают перезвонить в течении получаса. Перезванивают через полтора часа. Стандартные вопросы, на один вы ответили неправильно. На какой мы не скажем. Следующая попытка через 24 часа. Говорю, нафиг мне этот гемор приду в отделение с паспортом. Горячка - вряд ли это вам поможет, разлок только через нас. Занавес. И это при том, что пользовался только сервисами самой Аллы.
П.С Номер левый, но вопросы по кодовому слову, индивидуальным данным. Офигенная "защита". Альфа вам не стыдно?
П.П.С. Так о моих деньгах, ни один банк не заботился. Кукуха у антифрода вобще поехала.
это всё чем-то напоминает игру "угадай мелодию" со специфическими правилами угадывания.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642