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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 вер, 2019 12:48
tano написав:
Как рассчитывается размер расчетно-кассового обслуживания по кредитке?
Зависит от кредитки. К примеру у максимки это 60 грн. в случае наличия в РД долга >20 грн., а у ЭКО это определенный % от суммы в РД.
Вы по какой именно кредитке интересуетесь?
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Flamingo
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Додано: Суб 21 вер, 2019 13:02
Skiw написав: novichok написав:
про дату и особенно время прикольно придумано. обойдусь. занимайтесь лучше более глобальными проблемами
А в чем проблема повторить вход, записать время и передать поддержке?
Пусть лучше так работает, а то не дай бог поломают и это.
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novichok
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Додано: Суб 21 вер, 2019 14:01
Добрый день!https://alfabank.ua/ru/map
у меня ни за что не переключается в отображение списком. Скачиваю все, колонки с информацией о функции депозита тоже не вижу.
может, кто подскажет, есть ли какое-то отделение или АТМ с этой самой функцией в р-не Харьковского шоссе? по карте не нашла, в киевской географии я еще тот специалист...
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Arien
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Додано: Суб 21 вер, 2019 14:17
Arien написав:
Добрый день!https://alfabank.ua/ru/map
у меня ни за что не переключается в отображение списком. Скачиваю все, колонки с информацией о функции депозита тоже не вижу.
может, кто подскажет, есть ли какое-то отделение или АТМ с этой самой функцией в р-не Харьковского шоссе? по карте не нашла, в киевской географии я еще тот специалист...
Вам нужны банкоматы Альфы с кеш ин на Харьковск. шоссе?
Востаннє редагувалось novichok
в Суб 21 вер, 2019 14:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 вер, 2019 14:19
Flamingo написав: tano написав:
Как рассчитывается размер расчетно-кассового обслуживания по кредитке?
Зависит от кредитки. К примеру у максимки это 60 грн. в случае наличия в РД долга >20 грн., а у ЭКО это определенный % от суммы в РД.
Вы по какой именно кредитке интересуетесь?
По ЭКО.
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tano
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Додано: Суб 21 вер, 2019 14:21
novichok написав:
Вам нужны банкоматы Альфы с кеш ин на Харьковск. шоссе?
да-да, в городе Киеве )
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Додано: Суб 21 вер, 2019 14:27
Arien написав: novichok написав:
Вам нужны банкоматы Альфы с кеш ин на Харьковск. шоссе?
да-да, в городе Киеве )
на самом Х. Шоссе таких нет. Есть поблизости
1.Райнон Дарницкой площади, Проспект Соборности 1
2.Метро Харьковская, пр-т Бажана, 36а.
3.Вербицкого 18
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novichok
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