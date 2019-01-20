Альфа-Банк
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Додано: Суб 21 вер, 2019 12:48
tano написав:
Как рассчитывается размер расчетно-кассового обслуживания по кредитке?
Зависит от кредитки. К примеру у максимки это 60 грн. в случае наличия в РД долга >20 грн., а у ЭКО это определенный % от суммы в РД.
Вы по какой именно кредитке интересуетесь?
Flamingo
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Додано: Суб 21 вер, 2019 13:02
Skiw написав: novichok написав:
про дату и особенно время прикольно придумано. обойдусь. занимайтесь лучше более глобальными проблемами
А в чем проблема повторить вход, записать время и передать поддержке?
Пусть лучше так работает, а то не дай бог поломают и это.
novichok
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Додано: Суб 21 вер, 2019 14:01
Добрый день!
https://alfabank.ua/ru/map
у меня ни за что не переключается в отображение списком. Скачиваю все, колонки с информацией о функции депозита тоже не вижу.
может, кто подскажет, есть ли какое-то отделение или АТМ с этой самой функцией в р-не Харьковского шоссе? по карте не нашла, в киевской географии я еще тот специалист...
Arien
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Додано: Суб 21 вер, 2019 14:17
Arien написав:
Добрый день!
https://alfabank.ua/ru/map
у меня ни за что не переключается в отображение списком. Скачиваю все, колонки с информацией о функции депозита тоже не вижу.
может, кто подскажет, есть ли какое-то отделение или АТМ с этой самой функцией в р-не Харьковского шоссе? по карте не нашла, в киевской географии я еще тот специалист...
Вам нужны банкоматы Альфы с кеш ин на Харьковск. шоссе?
Востаннє редагувалось
novichok
в Суб 21 вер, 2019 14:21, всього редагувалось 1 раз.
novichok
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Додано: Суб 21 вер, 2019 14:19
Flamingo написав: tano написав:
Как рассчитывается размер расчетно-кассового обслуживания по кредитке?
Зависит от кредитки. К примеру у максимки это 60 грн. в случае наличия в РД долга >20 грн., а у ЭКО это определенный % от суммы в РД.
Вы по какой именно кредитке интересуетесь?
По ЭКО.
tano
Повідомлень: 263
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Додано: Суб 21 вер, 2019 14:21
novichok написав:
Вам нужны банкоматы Альфы с кеш ин на Харьковск. шоссе?
да-да, в городе Киеве )
Arien
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Додано: Суб 21 вер, 2019 14:27
Arien написав: novichok написав:
Вам нужны банкоматы Альфы с кеш ин на Харьковск. шоссе?
да-да, в городе Киеве )
на самом Х. Шоссе таких нет. Есть поблизости
1.Райнон Дарницкой площади, Проспект Соборности 1
2.Метро Харьковская, пр-т Бажана, 36а.
3.Вербицкого 18
novichok
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Додано: Суб 21 вер, 2019 15:46
спасибо огромное !
Arien
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Додано: Нед 22 вер, 2019 08:03
Alfa_Bank написав:
.
Добрый! Прошу уточнить,можно ли указать мобильный фин номер с кодом 092 или 094 ? В Днепре оба себя прекрасно зарекомендовали , а мой 063 не хочет 4,5G выдавать ,вот и думаю СДМА сделать основным,если банк пропустит.
никому не верю
sens
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Додано: Нед 22 вер, 2019 08:14
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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