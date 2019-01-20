RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7653765476557656

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:48

  tano написав:Как рассчитывается размер расчетно-кассового обслуживания по кредитке?

Зависит от кредитки. К примеру у максимки это 60 грн. в случае наличия в РД долга >20 грн., а у ЭКО это определенный % от суммы в РД.
Вы по какой именно кредитке интересуетесь?
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2975
З нами з: 20.03.15
Подякував: 50 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:02

  Skiw написав:
  novichok написав: про дату и особенно время прикольно придумано. обойдусь. занимайтесь лучше более глобальными проблемами

А в чем проблема повторить вход, записать время и передать поддержке?

Пусть лучше так работает, а то не дай бог поломают и это.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1885
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 14:01

Re: Альфа-Банк

Добрый день!

https://alfabank.ua/ru/map
у меня ни за что не переключается в отображение списком. Скачиваю все, колонки с информацией о функции депозита тоже не вижу.

может, кто подскажет, есть ли какое-то отделение или АТМ с этой самой функцией в р-не Харьковского шоссе? по карте не нашла, в киевской географии я еще тот специалист...
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 752
З нами з: 09.09.14
Подякував: 132 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 14:17

  Arien написав:Добрый день!

https://alfabank.ua/ru/map
у меня ни за что не переключается в отображение списком. Скачиваю все, колонки с информацией о функции депозита тоже не вижу.

может, кто подскажет, есть ли какое-то отделение или АТМ с этой самой функцией в р-не Харьковского шоссе? по карте не нашла, в киевской географии я еще тот специалист...

Вам нужны банкоматы Альфы с кеш ин на Харьковск. шоссе?
Востаннє редагувалось novichok в Суб 21 вер, 2019 14:21, всього редагувалось 1 раз.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1885
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 14:19

  Flamingo написав:
  tano написав:Как рассчитывается размер расчетно-кассового обслуживания по кредитке?

Зависит от кредитки. К примеру у максимки это 60 грн. в случае наличия в РД долга >20 грн., а у ЭКО это определенный % от суммы в РД.
Вы по какой именно кредитке интересуетесь?

По ЭКО.
tano
 
Повідомлень: 263
З нами з: 20.10.14
Подякував: 55 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 14:21

  novichok написав:Вам нужны банкоматы Альфы с кеш ин на Харьковск. шоссе?


да-да, в городе Киеве )
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 752
З нами з: 09.09.14
Подякував: 132 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 14:27

  Arien написав:
  novichok написав:Вам нужны банкоматы Альфы с кеш ин на Харьковск. шоссе?


да-да, в городе Киеве )
на самом Х. Шоссе таких нет. Есть поблизости
1.Райнон Дарницкой площади, Проспект Соборности 1
2.Метро Харьковская, пр-т Бажана, 36а.
3.Вербицкого 18
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1885
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 15:46

Re: Альфа-Банк

спасибо огромное !
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 752
З нами з: 09.09.14
Подякував: 132 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 08:03

Финномер

  Alfa_Bank написав:.

Добрый! Прошу уточнить,можно ли указать мобильный фин номер с кодом 092 или 094 ? В Днепре оба себя прекрасно зарекомендовали , а мой 063 не хочет 4,5G выдавать ,вот и думаю СДМА сделать основным,если банк пропустит.
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11587
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 08:14

sens пока болт с ИТ viewtopic.php?p=4718465#p4718465
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2984
З нами з: 03.12.14
Подякував: 403 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7653765476557656
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Google Feedfetcher, iamdimon і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1641, 1642, 1643
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16421 2333973
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 вер, 2019 19:07
clientage
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6524 1516299
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 вер, 2019 18:53
clientage
Банк Восток 1, 2, 3, 4, 5
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
47 243633
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 вер, 2019 11:36
DENVER_S

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76560)
22.09.2019 09:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.