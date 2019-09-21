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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7654765576567657

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 09:44

Re: Альфа-Банк

Коллеги. А My Alfa пашет или нет?
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
Повідомлень: 856
З нами з: 10.09.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 94 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 09:51

Re: Альфа-Банк

Alfa передайте админу MyAlfa пламенный привет за смс, за ДР, за автобусы на картинках и после всего этого - тишина! Мрак
nnallex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 240
З нами з: 09.11.14
Подякував: 75 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:06

  nnallex написав:Alfa передайте админу MyAlfa пламенный привет за смс, за ДР, за автобусы на картинках и после всего этого - тишина! Мрак

Только что пустило без СМС, без картинок, без ДР. Просто возбудился Ибанк и все. Безопасность однако!!! :evil: :evil: :evil:
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
Повідомлень: 856
З нами з: 10.09.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7654765576567657
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