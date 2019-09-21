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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 вер, 2019 09:44
Re: Альфа-Банк
Коллеги. А My Alfa пашет или нет?
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
Додано: Нед 22 вер, 2019 09:51
Re: Альфа-Банк
Alfa передайте админу MyAlfa пламенный привет за смс, за ДР, за автобусы на картинках и после всего этого - тишина! Мрак
Додано: Нед 22 вер, 2019 10:06
Только что пустило без СМС, без картинок, без ДР. Просто возбудился Ибанк и все. Безопасность однако!!!
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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