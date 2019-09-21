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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 вер, 2019 09:44
Коллеги. А My Alfa пашет или нет?
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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Додано: Нед 22 вер, 2019 09:51
Alfa передайте админу MyAlfa пламенный привет за смс, за ДР, за автобусы на картинках и после всего этого - тишина! Мрак
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Додано: Нед 22 вер, 2019 10:06
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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BVA1
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- Повідомлень: 856
- З нами з: 10.09.14
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Додано: Нед 22 вер, 2019 15:55
Donnald написав:Alfa_Bank
Еще О5 августа я формил карту Максимум по приглашению друга. 8 августа сделал первую покупку на 57,02 грн. Обещанных 200 грн. до сих пор не получил.
11 сентября через чат в приложении подал заявку в контакт центр. Выполнение условий акции там подтвердили и сообщили, что вопрос сроков выплаты вознаграждения в 200 грн. находится на рассмотрении в отделе выплат. Денег ни я, ни мой друг до сих пор не получили, хотя все условия акции выполнили. У банка что нет 200 грн. и он ждет их появления, чтобы мне заплатить обещанное?
Я был клиентом разных банков, но такого откровенного кидалова еще не встречал. В Альфа-банке я новичок, и то, как меня здесь встретили, заставляет задуматься о правильности выбора.
Прошу помочь. Свои данные отправил Вам в личку.
Будем просить насыпать орешков
компенсационных за невыполнение условий?
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Додано: Нед 22 вер, 2019 15:59
После недавних "улучшений" перестали приходить пуши в приложение. Все сообщения о движениях по счетам приходят в Viber.
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kucher_oleg_ua
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