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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 вер, 2019 09:44
Коллеги. А My Alfa пашет или нет?
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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BVA1
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Додано: Нед 22 вер, 2019 09:51
Alfa передайте админу MyAlfa пламенный привет за смс, за ДР, за автобусы на картинках и после всего этого - тишина! Мрак
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nnallex
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Додано: Нед 22 вер, 2019 10:06
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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BVA1
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Додано: Нед 22 вер, 2019 15:55
Donnald написав:Alfa_Bank
Еще О5 августа я формил карту Максимум по приглашению друга. 8 августа сделал первую покупку на 57,02 грн. Обещанных 200 грн. до сих пор не получил.
11 сентября через чат в приложении подал заявку в контакт центр. Выполнение условий акции там подтвердили и сообщили, что вопрос сроков выплаты вознаграждения в 200 грн. находится на рассмотрении в отделе выплат. Денег ни я, ни мой друг до сих пор не получили, хотя все условия акции выполнили. У банка что нет 200 грн. и он ждет их появления, чтобы мне заплатить обещанное?
Я был клиентом разных банков, но такого откровенного кидалова еще не встречал. В Альфа-банке я новичок, и то, как меня здесь встретили, заставляет задуматься о правильности выбора.
Прошу помочь. Свои данные отправил Вам в личку.
Будем просить насыпать орешков
компенсационных за невыполнение условий?
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guntherhouse777
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Додано: Нед 22 вер, 2019 15:59
После недавних "улучшений" перестали приходить пуши в приложение. Все сообщения о движениях по счетам приходят в Viber.
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kucher_oleg_ua
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Додано: Нед 22 вер, 2019 17:05
kucher_oleg_ua написав:
После недавних "улучшений" перестали приходить пуши в приложение. Все сообщения о движениях по счетам приходят в Viber.
Перейдите на смс. Перегрузите телефон. Перейдите назад на пуши. Перегрузитесь. Мне такие манипуляции помогли, но потом опять все слетело. Поддержка говорит что гарантировать могут только доставку смс. Платно. Пуши как карта ляжет
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Flamingo
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Додано: Нед 22 вер, 2019 17:19
Flamingo написав:
Поожержка
... я запомнил
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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