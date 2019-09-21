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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7654765576567657

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 09:44

Re: Альфа-Банк

Коллеги. А My Alfa пашет или нет?
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
Повідомлень: 856
З нами з: 10.09.14
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Подякували: 94 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 09:51

Re: Альфа-Банк

Alfa передайте админу MyAlfa пламенный привет за смс, за ДР, за автобусы на картинках и после всего этого - тишина! Мрак
nnallex
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Повідомлень: 240
З нами з: 09.11.14
Подякував: 75 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:06

  nnallex написав:Alfa передайте админу MyAlfa пламенный привет за смс, за ДР, за автобусы на картинках и после всего этого - тишина! Мрак

Только что пустило без СМС, без картинок, без ДР. Просто возбудился Ибанк и все. Безопасность однако!!! :evil: :evil: :evil:
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
Повідомлень: 856
З нами з: 10.09.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 94 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 15:55

  Donnald написав:Alfa_Bank
Еще О5 августа я формил карту Максимум по приглашению друга. 8 августа сделал первую покупку на 57,02 грн. Обещанных 200 грн. до сих пор не получил.
11 сентября через чат в приложении подал заявку в контакт центр. Выполнение условий акции там подтвердили и сообщили, что вопрос сроков выплаты вознаграждения в 200 грн. находится на рассмотрении в отделе выплат. Денег ни я, ни мой друг до сих пор не получили, хотя все условия акции выполнили. У банка что нет 200 грн. и он ждет их появления, чтобы мне заплатить обещанное?
Я был клиентом разных банков, но такого откровенного кидалова еще не встречал. В Альфа-банке я новичок, и то, как меня здесь встретили, заставляет задуматься о правильности выбора.
Прошу помочь. Свои данные отправил Вам в личку.

Будем просить насыпать орешков
компенсационных за невыполнение условий?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4124
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 15:59

Re: Альфа-Банк

После недавних "улучшений" перестали приходить пуши в приложение. Все сообщения о движениях по счетам приходят в Viber.
kucher_oleg_ua
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Повідомлень: 67
З нами з: 23.12.17
Подякував: 6 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 17:05

  kucher_oleg_ua написав:После недавних "улучшений" перестали приходить пуши в приложение. Все сообщения о движениях по счетам приходят в Viber.
Перейдите на смс. Перегрузите телефон. Перейдите назад на пуши. Перегрузитесь. Мне такие манипуляции помогли, но потом опять все слетело. Поддержка говорит что гарантировать могут только доставку смс. Платно. Пуши как карта ляжет
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 17:19

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Поожержка

... я запомнил :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 29207
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:16

  Flamingo написав:
  kucher_oleg_ua написав:После недавних "улучшений" перестали приходить пуши в приложение. Все сообщения о движениях по счетам приходят в Viber.
Перейдите на смс. Перегрузите телефон. Перейдите назад на пуши. Перегрузитесь. Мне такие манипуляции помогли, но потом опять все слетело. Поддержка говорит что гарантировать могут только доставку смс. Платно. Пуши как карта ляжет

Достаточно просто нажать кнопку "Сохранить" в приложении. Всегда удивляло желание людей всё усложнять.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 06:17

  cdj2 написав:
  Flamingo написав:
  kucher_oleg_ua написав:После недавних "улучшений" перестали приходить пуши в приложение. Все сообщения о движениях по счетам приходят в Viber.
Перейдите на смс. Перегрузите телефон. Перейдите назад на пуши. Перегрузитесь. Мне такие манипуляции помогли, но потом опять все слетело. Поддержка говорит что гарантировать могут только доставку смс. Платно. Пуши как карта ляжет

Достаточно просто нажать кнопку "Сохранить" в приложении. Всегда удивляло желание людей всё усложнять.

А меня всегда удивляло желание людей поумничать, не имея ни малейшего представления откуда взялся этот алгоритм. Я изложил алгоритм который мне изложила поддержка. Поэтому моего желания что либо усложнить здесь нет ни на йоту. И да - сначала мне рекомендовали просто перейти на смс и назад на пуши. Потом появился вариант с перезагрузкой.
Flamingo
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Повідомлень: 2980
З нами з: 20.03.15
Подякував: 50 раз.
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