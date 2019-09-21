Donnald написав:

Еще О5 августа я формил карту Максимум по приглашению друга. 8 августа сделал первую покупку на 57,02 грн. Обещанных 200 грн. до сих пор не получил.11 сентября через чат в приложении подал заявку в контакт центр. Выполнение условий акции там подтвердили и сообщили, что вопрос сроков выплаты вознаграждения в 200 грн. находится на рассмотрении в отделе выплат. Денег ни я, ни мой друг до сих пор не получили, хотя все условия акции выполнили. У банка что нет 200 грн. и он ждет их появления, чтобы мне заплатить обещанное?Я был клиентом разных банков, но такого откровенного кидалова еще не встречал. В Альфа-банке я новичок, и то, как меня здесь встретили, заставляет задуматься о правильности выбора.Прошу помочь. Свои данные отправил Вам в личку.