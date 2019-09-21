Фантом написав:Смешно и грустно. Залочили мне карту. Звоню на горячку, глухо. Пишу в чат, предлагают перезвонить в течении получаса. Перезванивают через полтора часа. Стандартные вопросы, на один вы ответили неправильно. На какой мы не скажем. Следующая попытка через 24 часа. Говорю, нафиг мне этот гемор приду в отделение с паспортом. Горячка - вряд ли это вам поможет, разлок только через нас. Занавес. И это при том, что пользовался только сервисами самой Аллы.
П.С Номер левый, но вопросы по кодовому слову, индивидуальным данным. Офигенная "защита". Альфа вам не стыдно?
П.П.С. Так о моих деньгах, ни один банк не заботился. Кукуха у антифрода вобще поехала.
Фантом, доброе утро. Жаль, что так вышло. Однако, мы действительно заботились о ваших средствах. Для разблокировки карты нужно пройти идентификацию, ответив на несколько вопросов. Мы должны убедиться, что это именно вы. В отделение с паспортом для тоже можно обращаться.
Добрый! Прошу уточнить,можно ли указать мобильный фин номер с кодом 092 или 094 ? В Днепре оба себя прекрасно зарекомендовали , а мой 063 не хочет 4,5G выдавать ,вот и думаю СДМА сделать основным,если банк пропустит.
sens, доброе утро. 094 можно, а 092 не устанавливаем.