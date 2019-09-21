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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7655765676577658

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 07:36

  Фантом написав:Смешно и грустно. Залочили мне карту. Звоню на горячку, глухо. Пишу в чат, предлагают перезвонить в течении получаса. Перезванивают через полтора часа. Стандартные вопросы, на один вы ответили неправильно. На какой мы не скажем. Следующая попытка через 24 часа.
Говорю, нафиг мне этот гемор приду в отделение с паспортом. Горячка - вряд ли это вам поможет, разлок только через нас.
Занавес.
И это при том, что пользовался только сервисами самой Аллы. :shock:

П.С Номер левый, но вопросы по кодовому слову, индивидуальным данным. Офигенная "защита". Альфа вам не стыдно?

П.П.С. Так о моих деньгах, ни один банк не заботился. Кукуха у антифрода вобще поехала.

Фантом, доброе утро. Жаль, что так вышло. Однако, мы действительно заботились о ваших средствах. Для разблокировки карты нужно пройти идентификацию, ответив на несколько вопросов. Мы должны убедиться, что это именно вы. В отделение с паспортом для тоже можно обращаться.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7174
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
Подякували: 607 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 07:41

  sens написав:
  Alfa_Bank написав:.

Добрый! Прошу уточнить,можно ли указать мобильный фин номер с кодом 092 или 094 ? В Днепре оба себя прекрасно зарекомендовали , а мой 063 не хочет 4,5G выдавать ,вот и думаю СДМА сделать основным,если банк пропустит.

sens, доброе утро. 094 можно, а 092 не устанавливаем.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7174
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7655765676577658
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