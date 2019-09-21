Фантом написав:Смешно и грустно. Залочили мне карту. Звоню на горячку, глухо. Пишу в чат, предлагают перезвонить в течении получаса. Перезванивают через полтора часа. Стандартные вопросы, на один вы ответили неправильно. На какой мы не скажем. Следующая попытка через 24 часа. Говорю, нафиг мне этот гемор приду в отделение с паспортом. Горячка - вряд ли это вам поможет, разлок только через нас. Занавес. И это при том, что пользовался только сервисами самой Аллы.
П.С Номер левый, но вопросы по кодовому слову, индивидуальным данным. Офигенная "защита". Альфа вам не стыдно?
П.П.С. Так о моих деньгах, ни один банк не заботился. Кукуха у антифрода вобще поехала.
Фантом, доброе утро. Жаль, что так вышло. Однако, мы действительно заботились о ваших средствах. Для разблокировки карты нужно пройти идентификацию, ответив на несколько вопросов. Мы должны убедиться, что это именно вы. В отделение с паспортом для тоже можно обращаться.
Добрый! Прошу уточнить,можно ли указать мобильный фин номер с кодом 092 или 094 ? В Днепре оба себя прекрасно зарекомендовали , а мой 063 не хочет 4,5G выдавать ,вот и думаю СДМА сделать основным,если банк пропустит.
sens, доброе утро. 094 можно, а 092 не устанавливаем.
Фантом написав:Смешно и грустно. Залочили мне карту. Звоню на горячку, глухо. Пишу в чат, предлагают перезвонить в течении получаса. Перезванивают через полтора часа. Стандартные вопросы, на один вы ответили неправильно. На какой мы не скажем. Следующая попытка через 24 часа. Говорю, нафиг мне этот гемор приду в отделение с паспортом. Горячка - вряд ли это вам поможет, разлок только через нас. Занавес. И это при том, что пользовался только сервисами самой Аллы.
П.С Номер левый, но вопросы по кодовому слову, индивидуальным данным. Офигенная "защита". Альфа вам не стыдно?
П.П.С. Так о моих деньгах, ни один банк не заботился. Кукуха у антифрода вобще поехала.
Фантом, доброе утро. Жаль, что так вышло. Однако, мы действительно заботились о ваших средствах. Для разблокировки карты нужно пройти идентификацию, ответив на несколько вопросов. Мы должны убедиться, что это именно вы. В отделение с паспортом для тоже можно обращаться.
Обратился и что? Карты в блоке, теперь уже все. И не только. Дома обнаружил, что вобще всё заблокировали. Даже кредитку по номеру счёта пополнить невозможно. Деньги с отправителя списались, до адресата не дошли. На горячей линии говорят, что заблокировали все интернет платежи и нужно пройти идентификацию. Какую ещё идентификацию? Вот паспорт, вот я. Что вашей службе безопасности ещё нужно? Я не знаю, на какой вопрос отвечаю неправильно. Хорошо хоть с дебетки через менеджера все деньги снял. Осталось погасить кредитку. Подожду до вечера, может разблокируют, иначе опять придётся идти в отделение.
Фантом написав:Обратился и что? Карты в блоке, теперь уже все. И не только. Дома обнаружил, что вобще всё заблокировали. Даже кредитку по номеру счёта пополнить невозможно. Деньги с отправителя списались, до адресата не дошли. На горячей линии говорят, что заблокировали все интернет платежи и нужно пройти идентификацию. Какую ещё идентификацию? Вот паспорт, вот я. Что вашей службе безопасности ещё нужно? Я не знаю, на какой вопрос отвечаю неправильно. Хорошо хоть с дебетки через менеджера все деньги снял. Осталось погасить кредитку. Подожду до вечера, может разблокируют, иначе опять придётся идти в отделение.
Flamingo написав:А меня всегда удивляло желание людей поумничать, не имея ни малейшего представления откуда взялся этот алгоритм. Я изложил алгоритм который мне изложила поддержка. Поэтому моего желания что либо усложнить здесь нет ни на йоту. И да - сначала мне рекомендовали просто перейти на смс и назад на пуши. Потом появился вариант с перезагрузкой.
Поверьте. Я не по наслышке знаю уровень знаний поддержки в КЦ. Если я говорю что достаточно нажать на кнопку "Сохранить", значит достаточно. Нет. Вы конечно можете верить фантазиям из КЦ. Дело ваше...
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
подскажите, пожалуйста, как угадать, будет ли комиссия при переводе с Монобанка на альфовскую дебетную карту? Мне раньше пару раз пополняли таким переводом - без комиссии, притом с разных Моно-карт. На днях засылали по той же схеме - сняли ок 4% с отправителя...
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подскажите, пожалуйста, как угадать, будет ли комиссия при переводе с Монобанка на альфовскую дебетную карту? Мне раньше пару раз пополняли таким переводом - без комиссии, притом с разных Моно-карт. На днях засылали по той же схеме - сняли ок 4% с отправителя...
или лучше в теме Монобанка спросить?
А чё спрашивать. Пару раз вам со своих средств переводили. А потом с кредитных, вот комиссия и вылезла.
Donnald написав:Alfa_Bank Еще О5 августа я формил карту Максимум по приглашению друга. 8 августа сделал первую покупку на 57,02 грн. Обещанных 200 грн. до сих пор не получил. 11 сентября через чат в приложении подал заявку в контакт центр. Выполнение условий акции там подтвердили и сообщили, что вопрос сроков выплаты вознаграждения в 200 грн. находится на рассмотрении в отделе выплат. Денег ни я, ни мой друг до сих пор не получили, хотя все условия акции выполнили. У банка что нет 200 грн. и он ждет их появления, чтобы мне заплатить обещанное? Я был клиентом разных банков, но такого откровенного кидалова еще не встречал. В Альфа-банке я новичок, и то, как меня здесь встретили, заставляет задуматься о правильности выбора. Прошу помочь. Свои данные отправил Вам в личку.
Будем просить насыпать орешков компенсационных за невыполнение условий?
Будем. Подскажите механизм. Хотя, если Альфа действительно дорожит своей репутацией, то должна сама, без просьб и напоминаний, выдать эту компенсацию.