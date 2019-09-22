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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 вер, 2019 12:51
Читаем и не торопимся ответ представителя! Ему и был задан вопрос!!!
никому не верю
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Додано: Пон 23 вер, 2019 12:53
Alfa_Bank написав: Donnald написав:Alfa_Bank
Еще О5 августа я формил карту Максимум по приглашению друга. 8 августа сделал первую покупку на 57,02 грн. Обещанных 200 грн. до сих пор не получил.
11 сентября через чат в приложении подал заявку в контакт центр. Выполнение условий акции там подтвердили и сообщили, что вопрос сроков выплаты вознаграждения в 200 грн. находится на рассмотрении в отделе выплат. Денег ни я, ни мой друг до сих пор не получили, хотя все условия акции выполнили. У банка что нет 200 грн. и он ждет их появления, чтобы мне заплатить обещанное?
Я был клиентом разных банков, но такого откровенного кидалова еще не встречал. В Альфа-банке я новичок, и то, как меня здесь встретили, заставляет задуматься о правильности выбора.
Прошу помочь. Свои данные отправил Вам в личку.
Donnald, доброе утро. Взяла в работу. Отпишусь.
Аналогичная ситуация. 19.08 выполнил условия, а денег нет ни у меня, ни у друга. Такое ощущение, что это целенаправленная политика. Не будете трезвонить , не будет выплаты.
Оф.пред, дайте ответ.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 13:11
_Slava_ написав:
Опять кошмарят МАБ? Не приходят смс на вход
А сейчас смс приходят, но ....
Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.
Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
Alfa-Mobile
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 13:16
anikola13 написав: Alfa_Bank написав: Donnald написав:Alfa_Bank
Еще О5 августа я формил карту Максимум по приглашению друга. 8 августа сделал первую покупку на 57,02 грн. Обещанных 200 грн. до сих пор не получил.
11 сентября через чат в приложении подал заявку в контакт центр. Выполнение условий акции там подтвердили и сообщили, что вопрос сроков выплаты вознаграждения в 200 грн. находится на рассмотрении в отделе выплат. Денег ни я, ни мой друг до сих пор не получили, хотя все условия акции выполнили. У банка что нет 200 грн. и он ждет их появления, чтобы мне заплатить обещанное?
Я был клиентом разных банков, но такого откровенного кидалова еще не встречал. В Альфа-банке я новичок, и то, как меня здесь встретили, заставляет задуматься о правильности выбора.
Прошу помочь. Свои данные отправил Вам в личку.
Donnald, доброе утро. Взяла в работу. Отпишусь.
Аналогичная ситуация. 19.08 выполнил условия, а денег нет ни у меня, ни у друга. Такое ощущение, что это целенаправленная политика. Не будете трезвонить , не будет выплаты.
Оф.пред, дайте ответ.
anikola13, добрый день. Как раз занимаемся подготовкой к выплате по клиентам-владельцам дебетовых карт. На этой неделе должны выплатить. Извините за задержку.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 13:22
Donnald написав: guntherhouse777 написав: Donnald написав:Alfa_Bank
Еще О5 августа я формил карту Максимум по приглашению друга. 8 августа сделал первую покупку на 57,02 грн. Обещанных 200 грн. до сих пор не получил.
11 сентября через чат в приложении подал заявку в контакт центр. Выполнение условий акции там подтвердили и сообщили, что вопрос сроков выплаты вознаграждения в 200 грн. находится на рассмотрении в отделе выплат. Денег ни я, ни мой друг до сих пор не получили, хотя все условия акции выполнили. У банка что нет 200 грн. и он ждет их появления, чтобы мне заплатить обещанное?
Я был клиентом разных банков, но такого откровенного кидалова еще не встречал. В Альфа-банке я новичок, и то, как меня здесь встретили, заставляет задуматься о правильности выбора.
Прошу помочь. Свои данные отправил Вам в личку.
Будем просить насыпать орешков
компенсационных за невыполнение условий?
Будем. Подскажите механизм. Хотя, если Альфа действительно дорожит своей репутацией, то должна сама, без просьб и напоминаний, выдать эту компенсацию.
Как бы нет механизма.
Но мы рассчитываем, что нас услышат.)
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Додано: Пон 23 вер, 2019 13:48
Alfa_Bank написав: anikola13 написав:
Аналогичная ситуация. 19.08 выполнил условия, а денег нет ни у меня, ни у друга. Такое ощущение, что это целенаправленная политика. Не будете трезвонить , не будет выплаты.
Оф.пред, дайте ответ.
anikola13, добрый день. Как раз занимаемся подготовкой к выплате по клиентам-владельцам дебетовых карт.
На этой неделе должны выплатить. Извините за задержку.
А при чем здесь дебетовые карты? У нас речь идет о кредитках Максимум.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 13:54
Donnald
Дебетовые карты тоже в теме.
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