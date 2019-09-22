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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76577658765976607661>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 12:51

  Мизантрóп написав:sens пока болт с ИТ viewtopic.php?p=4718465#p4718465

Читаем и не торопимся ответ представителя! Ему и был задан вопрос!!!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 12:53

  Alfa_Bank написав:
  Donnald написав:Alfa_Bank
Еще О5 августа я формил карту Максимум по приглашению друга. 8 августа сделал первую покупку на 57,02 грн. Обещанных 200 грн. до сих пор не получил.
11 сентября через чат в приложении подал заявку в контакт центр. Выполнение условий акции там подтвердили и сообщили, что вопрос сроков выплаты вознаграждения в 200 грн. находится на рассмотрении в отделе выплат. Денег ни я, ни мой друг до сих пор не получили, хотя все условия акции выполнили. У банка что нет 200 грн. и он ждет их появления, чтобы мне заплатить обещанное?
Я был клиентом разных банков, но такого откровенного кидалова еще не встречал. В Альфа-банке я новичок, и то, как меня здесь встретили, заставляет задуматься о правильности выбора.
Прошу помочь. Свои данные отправил Вам в личку.

Donnald, доброе утро. Взяла в работу. Отпишусь.

Аналогичная ситуация. 19.08 выполнил условия, а денег нет ни у меня, ни у друга. Такое ощущение, что это целенаправленная политика. Не будете трезвонить , не будет выплаты.
Оф.пред, дайте ответ.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:11

  _Slava_ написав:Опять кошмарят МАБ? Не приходят смс на вход :evil:

А сейчас смс приходят, но ....
Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.
Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
Alfa-Mobile
:evil:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:16

  anikola13 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Donnald написав:Alfa_Bank
Еще О5 августа я формил карту Максимум по приглашению друга. 8 августа сделал первую покупку на 57,02 грн. Обещанных 200 грн. до сих пор не получил.
11 сентября через чат в приложении подал заявку в контакт центр. Выполнение условий акции там подтвердили и сообщили, что вопрос сроков выплаты вознаграждения в 200 грн. находится на рассмотрении в отделе выплат. Денег ни я, ни мой друг до сих пор не получили, хотя все условия акции выполнили. У банка что нет 200 грн. и он ждет их появления, чтобы мне заплатить обещанное?
Я был клиентом разных банков, но такого откровенного кидалова еще не встречал. В Альфа-банке я новичок, и то, как меня здесь встретили, заставляет задуматься о правильности выбора.
Прошу помочь. Свои данные отправил Вам в личку.

Donnald, доброе утро. Взяла в работу. Отпишусь.

Аналогичная ситуация. 19.08 выполнил условия, а денег нет ни у меня, ни у друга. Такое ощущение, что это целенаправленная политика. Не будете трезвонить , не будет выплаты.
Оф.пред, дайте ответ.

anikola13, добрый день. Как раз занимаемся подготовкой к выплате по клиентам-владельцам дебетовых карт. На этой неделе должны выплатить. Извините за задержку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:22

  Donnald написав:
  guntherhouse777 написав:
  Donnald написав:Alfa_Bank
Еще О5 августа я формил карту Максимум по приглашению друга. 8 августа сделал первую покупку на 57,02 грн. Обещанных 200 грн. до сих пор не получил.
11 сентября через чат в приложении подал заявку в контакт центр. Выполнение условий акции там подтвердили и сообщили, что вопрос сроков выплаты вознаграждения в 200 грн. находится на рассмотрении в отделе выплат. Денег ни я, ни мой друг до сих пор не получили, хотя все условия акции выполнили. У банка что нет 200 грн. и он ждет их появления, чтобы мне заплатить обещанное?
Я был клиентом разных банков, но такого откровенного кидалова еще не встречал. В Альфа-банке я новичок, и то, как меня здесь встретили, заставляет задуматься о правильности выбора.
Прошу помочь. Свои данные отправил Вам в личку.

Будем просить насыпать орешков
компенсационных за невыполнение условий?

Будем. Подскажите механизм. Хотя, если Альфа действительно дорожит своей репутацией, то должна сама, без просьб и напоминаний, выдать эту компенсацию.

Как бы нет механизма.
Но мы рассчитываем, что нас услышат.)
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:48

  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:Аналогичная ситуация. 19.08 выполнил условия, а денег нет ни у меня, ни у друга. Такое ощущение, что это целенаправленная политика. Не будете трезвонить , не будет выплаты.
Оф.пред, дайте ответ.

anikola13, добрый день. Как раз занимаемся подготовкой к выплате по клиентам-владельцам дебетовых карт. На этой неделе должны выплатить. Извините за задержку.

А при чем здесь дебетовые карты? У нас речь идет о кредитках Максимум.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:54

Donnald
Дебетовые карты тоже в теме. :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:29

Другий день не працює МАБ. У всіх так?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:30

Re: Альфа-Банк

Подскажите! В МАБе у Ультры не получается отключить СМС информирование: нет кнопки, есть только кнопка сменить номер телефона. Теперь только, как раньше, через отделение, или сначала пройти "сменить номер телефона"?
Zorras
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:51

Функціонал в МАБ, переказ онлайн по номеру рахунку. При проведенні операції відбувся збій. Гроші зникли з доступних по картці, на рахунок отримувача не поступили. В МАБ пише, що операція не підтверджена. В кого таке було? Гроші розблокуються і стануть доступними?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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