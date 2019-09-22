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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 вер, 2019 14:56
Козак-характерник написав:
Функціонал в МАБ, переказ онлайн по номеру рахунку. При проведенні операції відбувся збій. Гроші зникли з доступних по картці, на рахунок отримувача не поступили. В МАБ пише, що операція не підтверджена. В кого таке було? Гроші розблокуються і стануть доступними?
Подавайте заявку на возврат. Деньги спишутся и по назначению не поступят.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:00
Kevin написав: Козак-характерник написав:
Функціонал в МАБ, переказ онлайн по номеру рахунку. При проведенні операції відбувся збій. Гроші зникли з доступних по картці, на рахунок отримувача не поступили. В МАБ пише, що операція не підтверджена. В кого таке було? Гроші розблокуються і стануть доступними?
Подавайте заявку на возврат. Деньги спишутся и по назначению не поступят.
Дякую! З практики, в який термін повернули гроші після звернення?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:01
Очередной раз хочу поблагодарить нашего представителя на форуме. Два дня битья головой об стену ничего не дали. И только после вмешательства Юленьки, был звонок из отделения и через пятнадцать минут все блоки сняли.
Спасибо.
Востаннє редагувалось Фантом
в Пон 23 вер, 2019 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:04
Flamingo написав: kucher_oleg_ua написав:
После недавних "улучшений" перестали приходить пуши в приложение. Все сообщения о движениях по счетам приходят в Viber.
Перейдите на смс. Перегрузите телефон. Перейдите назад на пуши. Перегрузитесь. Мне такие манипуляции помогли, но потом опять все слетело. Поддержка говорит что гарантировать могут только доставку смс. Платно. Пуши как карта ляжет
Не помогло. Сообщения по прежнему только в Viber.
Поломать поломали, а чинить никто не торопится.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:13
Zorras написав:
Подскажите! В МАБе у Ультры не получается отключить СМС информирование: нет кнопки, есть только кнопка сменить номер телефона. Теперь только, как раньше, через отделение, или сначала пройти "сменить номер телефона"?
Zorras, добрый день. Отключить услугу на данный момент возможно только в отделении банка. Можете перейти на пуш в мобайле. Такие уведомления бесплатны.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:14
Козак-характерник написав:
Функціонал в МАБ, переказ онлайн по номеру рахунку. При проведенні операції відбувся збій. Гроші зникли з доступних по картці, на рахунок отримувача не поступили. В МАБ пише, що операція не підтверджена. В кого таке було? Гроші розблокуються і стануть доступними?
Доброго дня. Відповім на повідомлення в ПП.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:14
Фантом написав:
Очередной раз хочу поблагодарить нашего представителя на форуме. Два дня битья головой об стену ничего не дали. И только после вмешательства Юленьки, был звонок из отделения и через пятнадцать минут все блоки сняли.
Спасибо.
Да если б не офпред, то можно и в отчаяние впасть вовсе.)
Даже сбился со счету, сколько раз она нам помогла.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:15
Фантом написав:
Очередной раз хочу поблагодарить нашего представителя на форуме. Два дня битья головой об стену ничего не дали. И только после вмешательства Юленьки, был звонок из отделения и через пятнадцать минут все блоки сняли.
Спасибо.
Спасибо за отзыв. Очень приятно) Обращайтесь. Всегда рада помочь.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:17
А що Льоша тут вже не працює?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:17
guntherhouse777 написав:
Да если б не офпред, то можно и в отчаяние впасть вовсе.)
Даже сбился со счету, сколько раз она нам помогла.
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