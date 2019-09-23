RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7658765976607661

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:22

  kucher_oleg_ua написав:
  Flamingo написав:
  kucher_oleg_ua написав:После недавних "улучшений" перестали приходить пуши в приложение. Все сообщения о движениях по счетам приходят в Viber.
Перейдите на смс. Перегрузите телефон. Перейдите назад на пуши. Перегрузитесь. Мне такие манипуляции помогли, но потом опять все слетело. Поддержка говорит что гарантировать могут только доставку смс. Платно. Пуши как карта ляжет


Не помогло. Сообщения по прежнему только в Viber.
Поломать поломали, а чинить никто не торопится.

kucher_oleg_ua, добрый день. Укажите, пожалуйста, последние цифры карты, где не удается установить пуш, проверю.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7181
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:33

  Alfa_Bank написав:
  Фантом написав:Очередной раз хочу поблагодарить нашего представителя на форуме. Два дня битья головой об стену ничего не дали. И только после вмешательства Юленьки, был звонок из отделения и через пятнадцать минут все блоки сняли.
Спасибо.

Спасибо за отзыв. Очень приятно) Обращайтесь. Всегда рада помочь.

фигня все это. Это банк, а не приемный пункт вторсырья.
Все должно работать как часы, без всяких представителей. Максимум горячая линия должна СРОЧНО решать тупиковые вопросы КРУГЛОСУТОЧНО.
Офпред это хорошо, но ее рабочее время совпадает с моим, а вопросы обычно очень срочные
Востаннє редагувалось novichok в Пон 23 вер, 2019 19:37, всього редагувалось 1 раз.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1887
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:35

  Alfa_Bank написав:
  Козак-характерник написав:Функціонал в МАБ, переказ онлайн по номеру рахунку. При проведенні операції відбувся збій. Гроші зникли з доступних по картці, на рахунок отримувача не поступили. В МАБ пише, що операція не підтверджена. В кого таке було? Гроші розблокуються і стануть доступними?

Доброго дня. Відповім на повідомлення в ПП.

Дякую! Гроші повернули. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26756
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:51

не получается шаблон по Iban

Alfa_Bank
Уважаемый представитель Альфа-банка, вопрос такой, в май альфа банк не получается сделать шаблон по Iban :cry: , только формируется платеж, а сохранить шаблон не предлагает, что я делаю не так? :?
vill
Аватар користувача
 
Повідомлень: 157
З нами з: 01.12.14
Подякував: 159 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:03

Двойное списание с ошибкой платежа

У моей жены случился неприятный казус при оплате товара на Алиэкспресс. Сумма списалась два раза с карты, на сайте Алиекспреса высветилась ошибка платежа. Товар лежит в корзине как неоплаченный в статусе "ожидается платеж".
Q23
 
Повідомлень: 559
З нами з: 04.04.11
Подякував: 581 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:13

Re: Альфа-Банк

А давно ОТР годен 5 суток, а не 15 минут?
Зображення
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 697
З нами з: 04.04.15
Подякував: 34 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7658765976607661
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AVF, kostya77 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3498, 3499, 3500
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34990 4329952
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 вер, 2019 20:27
ramaz
А-Банк 1 ... 1337, 1338, 1339
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13386 1882521
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 вер, 2019 19:36
novichok
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6529 1516996
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 вер, 2019 01:16
Chicheva

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15038)
23.09.2019 22:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.