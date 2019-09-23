kucher_oleg_ua написав:После недавних "улучшений" перестали приходить пуши в приложение. Все сообщения о движениях по счетам приходят в Viber.
Перейдите на смс. Перегрузите телефон. Перейдите назад на пуши. Перегрузитесь. Мне такие манипуляции помогли, но потом опять все слетело. Поддержка говорит что гарантировать могут только доставку смс. Платно. Пуши как карта ляжет
Не помогло. Сообщения по прежнему только в Viber. Поломать поломали, а чинить никто не торопится.
kucher_oleg_ua, добрый день. Укажите, пожалуйста, последние цифры карты, где не удается установить пуш, проверю.
Фантом написав:Очередной раз хочу поблагодарить нашего представителя на форуме. Два дня битья головой об стену ничего не дали. И только после вмешательства Юленьки, был звонок из отделения и через пятнадцать минут все блоки сняли. Спасибо.
Спасибо за отзыв. Очень приятно) Обращайтесь. Всегда рада помочь.
фигня все это. Это банк, а не приемный пункт вторсырья. Все должно работать как часы, без всяких представителей. Максимум горячая линия должна СРОЧНО решать тупиковые вопросы КРУГЛОСУТОЧНО. Офпред это хорошо, но ее рабочее время совпадает с моим, а вопросы обычно очень срочные
Востаннє редагувалось novichok в Пон 23 вер, 2019 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник написав:Функціонал в МАБ, переказ онлайн по номеру рахунку. При проведенні операції відбувся збій. Гроші зникли з доступних по картці, на рахунок отримувача не поступили. В МАБ пише, що операція не підтверджена. В кого таке було? Гроші розблокуються і стануть доступними?
Доброго дня. Відповім на повідомлення в ПП.
Дякую! Гроші повернули.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
У моей жены случился неприятный казус при оплате товара на Алиэкспресс. Сумма списалась два раза с карты, на сайте Алиекспреса высветилась ошибка платежа. Товар лежит в корзине как неоплаченный в статусе "ожидается платеж".