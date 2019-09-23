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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2019 07:21
Q23 написав:
У моей жены случился неприятный казус при оплате товара на Алиэкспресс. Сумма списалась два раза с карты, на сайте Алиекспреса высветилась ошибка платежа. Товар лежит в корзине как неоплаченный в статусе "ожидается платеж".
Q23, доброе утро. Отвечу на сообщение в личке.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 07:24
Alfa_Bank написав: Q23 написав:
У моей жены случился неприятный казус при оплате товара на Алиэкспресс. Сумма списалась два раза с карты, на сайте Алиекспреса высветилась ошибка платежа. Товар лежит в корзине как неоплаченный в статусе "ожидается платеж".
Q23, доброе утро. Отвечу на сообщение в личке.
Спасибо!
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Додано: Вів 24 вер, 2019 07:34
vvs2k написав:
Уважаемая оф.пред.
не приходят смски (киевстар) для входа в МАБ - ни по номеру карты ни по логину
посмотрите, будь ласка
vvs2k, доброе утро. Не вижу запросов на получение пароля от с 15.09.2019. Попробуйте протестировать и напишите дату и время последней попытки, пожалуйста. А так же, браузер, которым пользуетесь.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 07:37
Козак-характерник написав: Alfa_Bank написав: Козак-характерник написав:
Функціонал в МАБ, переказ онлайн по номеру рахунку. При проведенні операції відбувся збій. Гроші зникли з доступних по картці, на рахунок отримувача не поступили. В МАБ пише, що операція не підтверджена. В кого таке було? Гроші розблокуються і стануть доступними?
Доброго дня. Відповім на повідомлення в ПП.
Дякую! Гроші повернули.
Прекрасна новина:)
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Додано: Вів 24 вер, 2019 07:44
Alfa_Bank
вчера в промежутке 21.30 - 22.00, сегодня 8.00 - 8.15
браузер FireFox 67.x
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Додано: Вів 24 вер, 2019 08:28
cdj2 написав: kucher_oleg_ua написав:
Не помогло. Сообщения по прежнему только в Viber.
Поломать поломали, а чинить никто не торопится.
У вас ОС может убивать приложение АМБ. Проверьте настройки ОС. Должно быть так...
В этом случае по идее не должны приходить сообщения в вайбер, поскольку система расценивает отправку пуша как выполненное уведомление даже если он и не высветился на телефоне клиента. У меня именно так: операции совершаются, а пуши не поступают, при этом смс тоже не поступают (вайбера на фин.номере нет) или же поступают пуши с получасовой-часовой задержкой - поддержка говорит, что все пуши отправлены. Я был уверен, что если приложение "не в сети" то обязательно придет альтернативное уведомление. Поэтому специально выключал передачу данных и вай-фай в телефоне в надежде, что вот хоть в этом случае прилетит смс - ждал почти час - смс так и не пришло. Ответ поддержки я уже выше писал - гарантировать они могут лишь поступление смс в случае активации именно этого способа уведомлений за денежку, а пуши - как повезет. Вот такой тут сервис уведомлений на который всех загнали.
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