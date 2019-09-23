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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7659766076617662

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:21

  Q23 написав:У моей жены случился неприятный казус при оплате товара на Алиэкспресс. Сумма списалась два раза с карты, на сайте Алиекспреса высветилась ошибка платежа. Товар лежит в корзине как неоплаченный в статусе "ожидается платеж".

Q23, доброе утро. Отвечу на сообщение в личке.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:24

  Alfa_Bank написав:
  Q23 написав:У моей жены случился неприятный казус при оплате товара на Алиэкспресс. Сумма списалась два раза с карты, на сайте Алиекспреса высветилась ошибка платежа. Товар лежит в корзине как неоплаченный в статусе "ожидается платеж".

Q23, доброе утро. Отвечу на сообщение в личке.


Спасибо!
Q23
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:34

  vvs2k написав:Уважаемая оф.пред.
не приходят смски (киевстар) для входа в МАБ - ни по номеру карты ни по логину
посмотрите, будь ласка

vvs2k, доброе утро. Не вижу запросов на получение пароля от с 15.09.2019. Попробуйте протестировать и напишите дату и время последней попытки, пожалуйста. А так же, браузер, которым пользуетесь.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:37

  Козак-характерник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Козак-характерник написав:Функціонал в МАБ, переказ онлайн по номеру рахунку. При проведенні операції відбувся збій. Гроші зникли з доступних по картці, на рахунок отримувача не поступили. В МАБ пише, що операція не підтверджена. В кого таке було? Гроші розблокуються і стануть доступними?

Доброго дня. Відповім на повідомлення в ПП.

Дякую! Гроші повернули. :P

Прекрасна новина:)
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:44

Alfa_Bank
вчера в промежутке 21.30 - 22.00, сегодня 8.00 - 8.15
браузер FireFox 67.x
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 08:28

  cdj2 написав:
  kucher_oleg_ua написав:Не помогло. Сообщения по прежнему только в Viber.
Поломать поломали, а чинить никто не торопится.

У вас ОС может убивать приложение АМБ. Проверьте настройки ОС. Должно быть так...

В этом случае по идее не должны приходить сообщения в вайбер, поскольку система расценивает отправку пуша как выполненное уведомление даже если он и не высветился на телефоне клиента. У меня именно так: операции совершаются, а пуши не поступают, при этом смс тоже не поступают (вайбера на фин.номере нет) или же поступают пуши с получасовой-часовой задержкой - поддержка говорит, что все пуши отправлены. Я был уверен, что если приложение "не в сети" то обязательно придет альтернативное уведомление. Поэтому специально выключал передачу данных и вай-фай в телефоне в надежде, что вот хоть в этом случае прилетит смс - ждал почти час - смс так и не пришло. Ответ поддержки я уже выше писал - гарантировать они могут лишь поступление смс в случае активации именно этого способа уведомлений за денежку, а пуши - как повезет. Вот такой тут сервис уведомлений на который всех загнали.
Flamingo
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