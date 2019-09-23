Додано: Вів 24 вер, 2019 08:28

cdj2 написав: kucher_oleg_ua написав: Не помогло. Сообщения по прежнему только в Viber.

Поломать поломали, а чинить никто не торопится. Не помогло. Сообщения по прежнему только в Viber.Поломать поломали, а чинить никто не торопится.

У вас ОС может убивать приложение АМБ. Проверьте настройки ОС. Должно быть так... У вас ОС может убивать приложение АМБ. Проверьте настройки ОС. Должно быть так...

В этом случае по идее не должны приходить сообщения в вайбер, поскольку система расценивает отправку пуша как выполненное уведомление даже если он и не высветился на телефоне клиента. У меня именно так: операции совершаются, а пуши не поступают, при этом смс тоже не поступают (вайбера на фин.номере нет) или же поступают пуши с получасовой-часовой задержкой - поддержка говорит, что все пуши отправлены. Я был уверен, что если приложение "не в сети" то обязательно придет альтернативное уведомление. Поэтому специально выключал передачу данных и вай-фай в телефоне в надежде, что вот хоть в этом случае прилетит смс - ждал почти час - смс так и не пришло. Ответ поддержки я уже выше писал - гарантировать они могут лишь поступление смс в случае активации именно этого способа уведомлений за денежку, а пуши - как повезет. Вот такой тут сервис уведомлений на который всех загнали.