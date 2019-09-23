Q23 написав:У моей жены случился неприятный казус при оплате товара на Алиэкспресс. Сумма списалась два раза с карты, на сайте Алиекспреса высветилась ошибка платежа. Товар лежит в корзине как неоплаченный в статусе "ожидается платеж".
Q23 написав:У моей жены случился неприятный казус при оплате товара на Алиэкспресс. Сумма списалась два раза с карты, на сайте Алиекспреса высветилась ошибка платежа. Товар лежит в корзине как неоплаченный в статусе "ожидается платеж".
Козак-характерник написав:Функціонал в МАБ, переказ онлайн по номеру рахунку. При проведенні операції відбувся збій. Гроші зникли з доступних по картці, на рахунок отримувача не поступили. В МАБ пише, що операція не підтверджена. В кого таке було? Гроші розблокуються і стануть доступними?
kucher_oleg_ua написав:Не помогло. Сообщения по прежнему только в Viber. Поломать поломали, а чинить никто не торопится.
У вас ОС может убивать приложение АМБ. Проверьте настройки ОС. Должно быть так...
В этом случае по идее не должны приходить сообщения в вайбер, поскольку система расценивает отправку пуша как выполненное уведомление даже если он и не высветился на телефоне клиента. У меня именно так: операции совершаются, а пуши не поступают, при этом смс тоже не поступают (вайбера на фин.номере нет) или же поступают пуши с получасовой-часовой задержкой - поддержка говорит, что все пуши отправлены. Я был уверен, что если приложение "не в сети" то обязательно придет альтернативное уведомление. Поэтому специально выключал передачу данных и вай-фай в телефоне в надежде, что вот хоть в этом случае прилетит смс - ждал почти час - смс так и не пришло. Ответ поддержки я уже выше писал - гарантировать они могут лишь поступление смс в случае активации именно этого способа уведомлений за денежку, а пуши - как повезет. Вот такой тут сервис уведомлений на который всех загнали.