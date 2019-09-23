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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7660766176627663

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 09:36

  anis написав:напомните пожалуйста, при оформлении рассрочки, в первый месяц (Ежемесячная комиссия) платится или нет?

anis, добрый день. Первый платеж по рассрочке и первое списание комиссии происходит через одну РД.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 09:50

  Alfa_Bank написав:
  vvs2k написав:очередная попытка входа 20 минут назад - смс нет
Зображення

Можете отскринить страницу, где пишет, что отправлен код? Или это все, что открывается? Опишите, что вводите и какие страницы доступны, пожалуйста.

- на странице https://auth.alfabank.com.ua/login ввожу свой логин (или номер карты - пробовал и так и так) и день рождения
- нажимаю "Продовжити"
- открывается страница, скрин которой я привел (зачеркнуто мое имя)
- через какое-то время (может, полчаса, может дольше) осуществляется переход на https://auth.alfabank.com.ua/expired ("Ви все ще тут?...")

это уже третий комп, на котором вообще никогда не пользовался МАБом
vvs2k
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 09:51

  vvs2k написав:
  vvs2k написав:
  Alfa_Bank написав:vvs2k, доброе утро. Не вижу запросов на получение пароля от с 15.09.2019. Попробуйте протестировать и напишите дату и время последней попытки, пожалуйста. А так же, браузер, которым пользуетесь.

Alfa_Bank
вчера в промежутке 21.30 - 22.00, сегодня 8.00 - 8.15
браузер FireFox 67.x

очередная попытка входа 20 минут назад - смс нет
Зображення

а её и не будет - это ж окно ввода вашего пароля, а не OTP из СМС, а вот уже после ввода правильного пароля, будет запрос на СМС
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 09:54

Платіж online між рахунками різних клієнтів

Коллеги, подскажите пож., а есть лимит суммы на выполнение операции "ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ" - "Платіж online між рахунками різних клієнтів" ?

сумма под 70к пройдёт за один раз ?

вроде как в лимитах написано что между своими счетами ограничения нет, но тут сам сервис называется "між рахунками різних клієнтів"
Востаннє редагувалось Skiw в Вів 24 вер, 2019 10:10, всього редагувалось 1 раз.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:00

Re: Альфа-Банк

а в Альфі оплата комунальних або мобільного на 1 гривню зараховується в покупки за пакетом?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:00

  Alfa_Bank написав:Первый платеж по рассрочке и первое списание комиссии происходит через одну РД.

собственно, из-за рассрочки и ломлюсь в МАБ - на днях будет второй РД после оформления рассрочки
в приложении всего лишь "радостная" надпись, что в текущем периоде долгов нет, следующий платеж будет сформирован такого-то числа
исходя из предыдущих практик пользования рассрочкой, за 2-3 дня до РД на счету должна быть сумма для гашения рассрочки, но без МАБа я не узнаю ни суммы, ни даже самого факта того, что я что-то должен обеспечить

и по этому поводу вопрос - если до сих пор нет никакой информации об обеспечении мной суммы для гашения рассрочки, а есть только запись в приложении, что "долгов нет", что я увижу в РД? и получу ли я 60 грн. в довесок?
vvs2k
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:03

Alfa_Bank, в течении 2-х дней при попытке оплатить счёт за газ (КиевОблГазЗбыт) в МАБе получаю вот такое сообщение:

Зображення

в мобильном приложении это также сделать невозможно - "Возникла ошибка. Проверьте правильность указания данных и повторите операцию ещё раз."

кроме того в очередной раз хочу Вас спросить зачем Вы издеваетесь над пожилыми людьми заставляя их пользоваться мобильным приложением? почему в мобильном приложении сохранены только шаблоны платежей оплат по реквизитам, а шаблонов коммунальных платежей нет и каждый раз надо вводить номера лицевых счетов?
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:04

  Skiw написав:а её и не будет - это ж окно ввода вашего пароля, а не OTP из СМС, а вот уже после ввода правильного пароля, будет запрос на СМС


Семён Семёныч! (с)
Бэлый, савсэм бэлый... (с)

давно я не заходил в МАБ, забыл уже, что там и как - все эти изменения сбили с толку
спасибо, мил человек, плюс вам в карму
vvs2k
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:08

  vvs2k написав:
  Alfa_Bank написав:Первый платеж по рассрочке и первое списание комиссии происходит через одну РД.

собственно, из-за рассрочки и ломлюсь в МАБ - на днях будет второй РД после оформления рассрочки
в приложении всего лишь "радостная" надпись, что в текущем периоде долгов нет, следующий платеж будет сформирован такого-то числа
исходя из предыдущих практик пользования рассрочкой, за 2-3 дня до РД на счету должна быть сумма для гашения рассрочки, но без МАБа я не узнаю ни суммы, ни даже самого факта того, что я что-то должен обеспечить

и по этому поводу вопрос - если до сих пор нет никакой информации об обеспечении мной суммы для гашения рассрочки, а есть только запись в приложении, что "долгов нет", что я увижу в РД? и получу ли я 60 грн. в довесок?

"Семен Семеныч" вы еще по ходу и логику рассрочек у Альфы не понимаете :mrgreen: . Тут вам не приват. Если вы не решили досрочно гасить рассроку (то есть планируете в дальнейшем гасить ее согласно согласованных сроков) вам во вторую РД ничего не надо делать. Во вторую РД та часть рассрочки которая подлежит погашению просто перенесется с "рассрочек" в "общую" задолженность, которую вам надо будет загасить до следующей (третьей) РД :mrgreen:
Flamingo
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