anis, добрый день. Первый платеж по рассрочке и первое списание комиссии происходит через одну РД.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2019 09:36
Додано: Вів 24 вер, 2019 09:50
- на странице
- нажимаю "Продовжити"
- открывается страница, скрин которой я привел (зачеркнуто мое имя)
- через какое-то время (может, полчаса, может дольше) осуществляется переход на
это уже третий комп, на котором вообще никогда не пользовался МАБом
Додано: Вів 24 вер, 2019 09:51
а её и не будет - это ж окно ввода вашего пароля, а не OTP из СМС, а вот уже после ввода правильного пароля, будет запрос на СМС
Skiw
Додано: Вів 24 вер, 2019 09:54
Платіж online між рахунками різних клієнтів
Коллеги, подскажите пож., а есть лимит суммы на выполнение операции "ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ" - "Платіж online між рахунками різних клієнтів" ?
сумма под 70к пройдёт за один раз ?
вроде как в лимитах написано что между своими счетами ограничения нет, но тут сам сервис называется "між рахунками різних клієнтів"
Востаннє редагувалось Skiw в Вів 24 вер, 2019 10:10, всього редагувалось 1 раз.
Skiw
Додано: Вів 24 вер, 2019 10:00
Re: Альфа-Банк
а в Альфі оплата комунальних або мобільного на 1 гривню зараховується в покупки за пакетом?
Додано: Вів 24 вер, 2019 10:00
собственно, из-за рассрочки и ломлюсь в МАБ - на днях будет второй РД после оформления рассрочки
в приложении всего лишь "радостная" надпись, что в текущем периоде долгов нет, следующий платеж будет сформирован такого-то числа
исходя из предыдущих практик пользования рассрочкой, за 2-3 дня до РД на счету должна быть сумма для гашения рассрочки, но без МАБа я не узнаю ни суммы, ни даже самого факта того, что я что-то должен обеспечить
и по этому поводу вопрос - если до сих пор нет никакой информации об обеспечении мной суммы для гашения рассрочки, а есть только запись в приложении, что "долгов нет", что я увижу в РД? и получу ли я 60 грн. в довесок?
Додано: Вів 24 вер, 2019 10:03
Alfa_Bank, в течении 2-х дней при попытке оплатить счёт за газ (КиевОблГазЗбыт) в МАБе получаю вот такое сообщение:
в мобильном приложении это также сделать невозможно - "Возникла ошибка. Проверьте правильность указания данных и повторите операцию ещё раз."
кроме того в очередной раз хочу Вас спросить зачем Вы издеваетесь над пожилыми людьми заставляя их пользоваться мобильным приложением? почему в мобильном приложении сохранены только шаблоны платежей оплат по реквизитам, а шаблонов коммунальных платежей нет и каждый раз надо вводить номера лицевых счетов?
Додано: Вів 24 вер, 2019 10:04
Семён Семёныч! (с)
Бэлый, савсэм бэлый... (с)
давно я не заходил в МАБ, забыл уже, что там и как - все эти изменения сбили с толку
спасибо, мил человек, плюс вам в карму
Додано: Вів 24 вер, 2019 10:08
"Семен Семеныч" вы еще по ходу и логику рассрочек у Альфы не понимаете . Тут вам не приват. Если вы не решили досрочно гасить рассроку (то есть планируете в дальнейшем гасить ее согласно согласованных сроков) вам во вторую РД ничего не надо делать. Во вторую РД та часть рассрочки которая подлежит погашению просто перенесется с "рассрочек" в "общую" задолженность, которую вам надо будет загасить до следующей (третьей) РД
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