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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7661766276637664

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:24

  Flamingo написав:
  vvs2k написав:
  Alfa_Bank написав:Первый платеж по рассрочке и первое списание комиссии происходит через одну РД.

собственно, из-за рассрочки и ломлюсь в МАБ - на днях будет второй РД после оформления рассрочки
в приложении всего лишь "радостная" надпись, что в текущем периоде долгов нет, следующий платеж будет сформирован такого-то числа
исходя из предыдущих практик пользования рассрочкой, за 2-3 дня до РД на счету должна быть сумма для гашения рассрочки, но без МАБа я не узнаю ни суммы, ни даже самого факта того, что я что-то должен обеспечить

и по этому поводу вопрос - если до сих пор нет никакой информации об обеспечении мной суммы для гашения рассрочки, а есть только запись в приложении, что "долгов нет", что я увижу в РД? и получу ли я 60 грн. в довесок?

"Семен Семеныч" вы еще по ходу и логику рассрочек у Альфы не понимаете :mrgreen: . Тут вам не приват. Если вы не решили досрочно гасить рассроку (то есть планируете в дальнейшем гасить ее согласно согласованных сроков) вам во вторую РД ничего не надо делать. Во вторую РД та часть рассрочки которая подлежит погашению просто перенесется с "рассрочек" в "общую" задолженность, которую вам надо будет загасить до следующей (третьей) РД :mrgreen:


"Я попрошу..." :)
крайнюю рассрочку (до текущей) я оформлял в прошлом году еще "забесплатно"
как ввели комиссию, да и вообще почалась чехарда с картами, я свои карточки отложил до поры до времени
да, немного подзабыл процедуру, логика тут ни при чем
балшой пасиб вам за напоминание
выдохнул, расслабился - рассрочки Альфы лучшие :)

Alfa_Bank, мой вопрос снимается, спасибо за участие
Востаннє редагувалось vvs2k в Вів 24 вер, 2019 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:25

  Basilio2020 написав:а в Альфі оплата комунальних або мобільного на 1 гривню зараховується в покупки за пакетом?

Basilio2020, доброго дня. Так, оплата комунальних послуг та мобільного зв'язку по банерам враховується.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:32

  ТЕА написав:Alfa_Bank, в течении 2-х дней при попытке оплатить счёт за газ (КиевОблГазЗбыт) в МАБе получаю вот такое сообщение:

Зображення

в мобильном приложении это также сделать невозможно - "Возникла ошибка. Проверьте правильность указания данных и повторите операцию ещё раз."

кроме того в очередной раз хочу Вас спросить зачем Вы издеваетесь над пожилыми людьми заставляя их пользоваться мобильным приложением? почему в мобильном приложении сохранены только шаблоны платежей оплат по реквизитам, а шаблонов коммунальных платежей нет и каждый раз надо вводить номера лицевых счетов?

ТЕА, добрый день. Приношу извинения за временные неудобства. Для проверки информации, ее необходимо отправить в поддержку МАБ. Для этого необходимо знать: дату и время попыток, на каком этапе возникает ошибка, какие реквизиты вводите. Так же, прошу уточнить о каких шаблонах идет речь, что не получается сохранить?
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:36

  ТЕА написав:Alfa_Bank, в течении 2-х дней при попытке оплатить счёт за газ (КиевОблГазЗбыт) в МАБе получаю вот такое сообщение:

Зображення


Alfa_Bank, а с этим как быть? это надолго? (это вот прям щас)
vvs2k
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:44

  vvs2k написав:Alfa_Bank, а с этим как быть? это надолго? (это вот прям щас)

Только что проверили, работает.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:07

  Alfa_Bank написав:
  vvs2k написав:Alfa_Bank, а с этим как быть? это надолго? (это вот прям щас)

Только что проверили, работает.


Только что проверил - работает
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:08

  vvs2k написав:
  Alfa_Bank написав:
  vvs2k написав:Alfa_Bank, а с этим как быть? это надолго? (это вот прям щас)

Только что проверили, работает.


Только что проверил - работает

Отлично)
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:38

Ув.Alfa_Bank напомните - есть ли какие то лимиты на пополнение чужой карты альфабанка онлайн в мабе, за операцию и за сутки? Спасибо
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