vvs2k написав:

Alfa_Bank написав: Первый платеж по рассрочке и первое списание комиссии происходит через одну РД. Первый платеж по рассрочке и первое списание комиссии происходит через одну РД.

собственно, из-за рассрочки и ломлюсь в МАБ - на днях будет второй РД после оформления рассрочкив приложении всего лишь "радостная" надпись, что в текущем периоде долгов нет, следующий платеж будет сформирован такого-то числаисходя из предыдущих практик пользования рассрочкой, за 2-3 дня до РД на счету должна быть сумма для гашения рассрочки, но без МАБа я не узнаю ни суммы, ни даже самого факта того, что я что-то должен обеспечитьи по этому поводу вопрос - если до сих пор нет никакой информации об обеспечении мной суммы для гашения рассрочки, а есть только запись в приложении, что "долгов нет", что я увижу в РД? и получу ли я 60 грн. в довесок?