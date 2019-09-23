Alfa_Bank написав:Первый платеж по рассрочке и первое списание комиссии происходит через одну РД.
собственно, из-за рассрочки и ломлюсь в МАБ - на днях будет второй РД после оформления рассрочки в приложении всего лишь "радостная" надпись, что в текущем периоде долгов нет, следующий платеж будет сформирован такого-то числа исходя из предыдущих практик пользования рассрочкой, за 2-3 дня до РД на счету должна быть сумма для гашения рассрочки, но без МАБа я не узнаю ни суммы, ни даже самого факта того, что я что-то должен обеспечить
и по этому поводу вопрос - если до сих пор нет никакой информации об обеспечении мной суммы для гашения рассрочки, а есть только запись в приложении, что "долгов нет", что я увижу в РД? и получу ли я 60 грн. в довесок?
"Семен Семеныч" вы еще по ходу и логику рассрочек у Альфы не понимаете . Тут вам не приват. Если вы не решили досрочно гасить рассроку (то есть планируете в дальнейшем гасить ее согласно согласованных сроков) вам во вторую РД ничего не надо делать. Во вторую РД та часть рассрочки которая подлежит погашению просто перенесется с "рассрочек" в "общую" задолженность, которую вам надо будет загасить до следующей (третьей) РД
"Я попрошу..." крайнюю рассрочку (до текущей) я оформлял в прошлом году еще "забесплатно" как ввели комиссию, да и вообще почалась чехарда с картами, я свои карточки отложил до поры до времени да, немного подзабыл процедуру, логика тут ни при чем балшой пасиб вам за напоминание выдохнул, расслабился - рассрочки Альфы лучшие
Alfa_Bank, мой вопрос снимается, спасибо за участие
Востаннє редагувалось vvs2k в Вів 24 вер, 2019 10:27, всього редагувалось 1 раз.
ТЕА написав:Alfa_Bank, в течении 2-х дней при попытке оплатить счёт за газ (КиевОблГазЗбыт) в МАБе получаю вот такое сообщение:
в мобильном приложении это также сделать невозможно - "Возникла ошибка. Проверьте правильность указания данных и повторите операцию ещё раз."
кроме того в очередной раз хочу Вас спросить зачем Вы издеваетесь над пожилыми людьми заставляя их пользоваться мобильным приложением? почему в мобильном приложении сохранены только шаблоны платежей оплат по реквизитам, а шаблонов коммунальных платежей нет и каждый раз надо вводить номера лицевых счетов?
ТЕА, добрый день. Приношу извинения за временные неудобства. Для проверки информации, ее необходимо отправить в поддержку МАБ. Для этого необходимо знать: дату и время попыток, на каком этапе возникает ошибка, какие реквизиты вводите. Так же, прошу уточнить о каких шаблонах идет речь, что не получается сохранить?