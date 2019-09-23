Додано: Вів 24 вер, 2019 13:11

Alfa_Bank



Предлагаю немного усовершенствовать депозитные продукты банка, сделав их еще более доступными и привлекательными, добавив в Доходном Сейфе опцию с правом выбора между тем, что есть или же в зависимости от срока размещения вклада.

Т. е. при размещении вклада на определенный срок, вкладчик также получает и по Доходному Сейфу ту же процентную ставку, что и по срочному вкладу, но на сумму не более 12% от тела вклада.



Например. При размещении вклада 200 000 грн. с ежемесячной выплатой, процентная ставка по Доходному Сейфу будет:

На срок 3 месяца - 15.75% годовых на сумму не превышающую 3% от тела вклада или же на 6000 грн. На сумму свыше 6000 грн., процент не начисляется.



На срок 6 месяцев - 15.75% годовых на сумму не превышающую 6% от тела вклада или же на 12 000 грн. На сумму свыше 12 000 грн., процент не начисляется.



На срок 12 месяцев и более - 15.75% годовых на сумму не превышающую 12% от тела вклада или же на 24 000 грн. На сумму свыше 24 000 грн., процент не начисляется.

При этом, для упрощения счета, можно сделать сумму вклада

кратную 50 000, 100 000 грн.



Думаю, такая опция в Доходном Сейфе, позволит банку привлечь более крупные ресурсы на более долгосрочный срок.