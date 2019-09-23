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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7662766376647665

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:36

  Alfa_Bank написав:
  vvs2k написав:Alfa_Bank, а с этим как быть? это надолго? (это вот прям щас)

Только что проверили, работает.

а что Вы проверили и что у Вас заработало? в 13:31 при попытке оплаты по шаблону (оплаты по которому совершались предыдущие 16 месяцев) по прежнему та же табличка:

Зображення

Зображення
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:41

  ТЕА написав:
  Alfa_Bank написав:
  vvs2k написав:Alfa_Bank, а с этим как быть? это надолго? (это вот прям щас)

Только что проверили, работает.

а что Вы проверили и что у Вас заработало? в 13:31 при попытке оплаты по шаблону (оплаты по которому совершались предыдущие 16 месяцев) по прежнему та же табличка:

Зображення

Зображення

Вопрос vvs2k касался входа в МАБ. Вход работает и вы это подтвердили своим постом. По оплате по шаблону, прошу вас ответить на заданные ранее мною вопросы: Для проверки информации, ее необходимо отправить в поддержку МАБ. Для этого необходимо знать: дату и время попыток, на каком этапе возникает ошибка, какие реквизиты вводите.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:09

  Alfa_Bank написав:
  Donnald написав:Alfa_Bank
Еще О5 августа я формил карту Максимум по приглашению друга. 8 августа сделал первую покупку на 57,02 грн. Обещанных 200 грн. до сих пор не получил.
11 сентября через чат в приложении подал заявку в контакт центр. Выполнение условий акции там подтвердили и сообщили, что вопрос сроков выплаты вознаграждения в 200 грн. находится на рассмотрении в отделе выплат. Денег ни я, ни мой друг до сих пор не получили, хотя все условия акции выполнили. У банка что нет 200 грн. и он ждет их появления, чтобы мне заплатить обещанное?
Я был клиентом разных банков, но такого откровенного кидалова еще не встречал. В Альфа-банке я новичок, и то, как меня здесь встретили, заставляет задуматься о правильности выбора.
Прошу помочь. Свои данные отправил Вам в личку.

Donnald, доброе утро. Взяла в работу. Отпишусь.

Денег все еще нет.
Donnald
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:11

Alfa_Bank

Предлагаю немного усовершенствовать депозитные продукты банка, сделав их еще более доступными и привлекательными, добавив в Доходном Сейфе опцию с правом выбора между тем, что есть или же в зависимости от срока размещения вклада.
Т. е. при размещении вклада на определенный срок, вкладчик также получает и по Доходному Сейфу ту же процентную ставку, что и по срочному вкладу, но на сумму не более 12% от тела вклада.

Например. При размещении вклада 200 000 грн. с ежемесячной выплатой, процентная ставка по Доходному Сейфу будет:
На срок 3 месяца - 15.75% годовых на сумму не превышающую 3% от тела вклада или же на 6000 грн. На сумму свыше 6000 грн., процент не начисляется.

На срок 6 месяцев - 15.75% годовых на сумму не превышающую 6% от тела вклада или же на 12 000 грн. На сумму свыше 12 000 грн., процент не начисляется.

На срок 12 месяцев и более - 15.75% годовых на сумму не превышающую 12% от тела вклада или же на 24 000 грн. На сумму свыше 24 000 грн., процент не начисляется.
При этом, для упрощения счета, можно сделать сумму вклада
кратную 50 000, 100 000 грн.

Думаю, такая опция в Доходном Сейфе, позволит банку привлечь более крупные ресурсы на более долгосрочный срок.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:13

  Donnald написав:
  Alfa_Bank написав:
  Donnald написав:Alfa_Bank
Еще О5 августа я формил карту Максимум по приглашению друга. 8 августа сделал первую покупку на 57,02 грн. Обещанных 200 грн. до сих пор не получил.
11 сентября через чат в приложении подал заявку в контакт центр. Выполнение условий акции там подтвердили и сообщили, что вопрос сроков выплаты вознаграждения в 200 грн. находится на рассмотрении в отделе выплат. Денег ни я, ни мой друг до сих пор не получили, хотя все условия акции выполнили. У банка что нет 200 грн. и он ждет их появления, чтобы мне заплатить обещанное?
Я был клиентом разных банков, но такого откровенного кидалова еще не встречал. В Альфа-банке я новичок, и то, как меня здесь встретили, заставляет задуматься о правильности выбора.
Прошу помочь. Свои данные отправил Вам в личку.

Donnald, доброе утро. Взяла в работу. Отпишусь.

Денег все еще нет.

Добрый день. Знаю. Разбираюсь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:15

  Аlександр написав:Alfa_Bank

Предлагаю немного усовершенствовать депозитные продукты банка, сделав их еще более доступными и привлекательными, добавив в Доходном Сейфе опцию с правом выбора между тем, что есть или же в зависимости от срока размещения вклада.
Т. е. при размещении вклада на определенный срок, вкладчик также получает и по Доходному Сейфу ту же процентную ставку, что и по срочному вкладу, но на сумму не более 12% от тела вклада.

Например. При размещении вклада 200 000 грн. с ежемесячной выплатой, процентная ставка по Доходному Сейфу будет:
На срок 3 месяца - 15.75% годовых на сумму не превышающую 3% от тела вклада или же на 6000 грн. На сумму свыше 6000 грн., процент не начисляется.

На срок 6 месяцев - 15.75% годовых на сумму не превышающую 6% от тела вклада или же на 12 000 грн. На сумму свыше 12 000 грн., процент не начисляется.

На срок 12 месяцев и более - 15.75% годовых на сумму не превышающую 12% от тела вклада или же на 24 000 грн. На сумму свыше 24 000 грн., процент не начисляется.
При этом, для упрощения счета, можно сделать сумму вклада
кратную 50 000, 100 000 грн.

Думаю, такая опция в Доходном Сейфе, позволит банку привлечь более крупные ресурсы на более долгосрочный срок.

Аlександр, добрый день. Спасибо. Предложение передам коллегам.
Alfa_Bank
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