vvs2k написав:Alfa_Bank, а с этим как быть? это надолго? (это вот прям щас)
Только что проверили, работает.
а что Вы проверили и что у Вас заработало? в 13:31 при попытке оплаты по шаблону (оплаты по которому совершались предыдущие 16 месяцев) по прежнему та же табличка:
Вопрос vvs2k касался входа в МАБ. Вход работает и вы это подтвердили своим постом. По оплате по шаблону, прошу вас ответить на заданные ранее мною вопросы: Для проверки информации, ее необходимо отправить в поддержку МАБ. Для этого необходимо знать: дату и время попыток, на каком этапе возникает ошибка, какие реквизиты вводите.
Donnald написав:Alfa_Bank Еще О5 августа я формил карту Максимум по приглашению друга. 8 августа сделал первую покупку на 57,02 грн. Обещанных 200 грн. до сих пор не получил. 11 сентября через чат в приложении подал заявку в контакт центр. Выполнение условий акции там подтвердили и сообщили, что вопрос сроков выплаты вознаграждения в 200 грн. находится на рассмотрении в отделе выплат. Денег ни я, ни мой друг до сих пор не получили, хотя все условия акции выполнили. У банка что нет 200 грн. и он ждет их появления, чтобы мне заплатить обещанное? Я был клиентом разных банков, но такого откровенного кидалова еще не встречал. В Альфа-банке я новичок, и то, как меня здесь встретили, заставляет задуматься о правильности выбора. Прошу помочь. Свои данные отправил Вам в личку.
Предлагаю немного усовершенствовать депозитные продукты банка, сделав их еще более доступными и привлекательными, добавив в Доходном Сейфе опцию с правом выбора между тем, что есть или же в зависимости от срока размещения вклада. Т. е. при размещении вклада на определенный срок, вкладчик также получает и по Доходному Сейфу ту же процентную ставку, что и по срочному вкладу, но на сумму не более 12% от тела вклада.
Например. При размещении вклада 200 000 грн. с ежемесячной выплатой, процентная ставка по Доходному Сейфу будет: На срок 3 месяца - 15.75% годовых на сумму не превышающую 3% от тела вклада или же на 6000 грн. На сумму свыше 6000 грн., процент не начисляется.
На срок 6 месяцев - 15.75% годовых на сумму не превышающую 6% от тела вклада или же на 12 000 грн. На сумму свыше 12 000 грн., процент не начисляется.
На срок 12 месяцев и более - 15.75% годовых на сумму не превышающую 12% от тела вклада или же на 24 000 грн. На сумму свыше 24 000 грн., процент не начисляется. При этом, для упрощения счета, можно сделать сумму вклада кратную 50 000, 100 000 грн.
Думаю, такая опция в Доходном Сейфе, позволит банку привлечь более крупные ресурсы на более долгосрочный срок.
Donnald написав:Alfa_Bank Еще О5 августа я формил карту Максимум по приглашению друга. 8 августа сделал первую покупку на 57,02 грн. Обещанных 200 грн. до сих пор не получил. 11 сентября через чат в приложении подал заявку в контакт центр. Выполнение условий акции там подтвердили и сообщили, что вопрос сроков выплаты вознаграждения в 200 грн. находится на рассмотрении в отделе выплат. Денег ни я, ни мой друг до сих пор не получили, хотя все условия акции выполнили. У банка что нет 200 грн. и он ждет их появления, чтобы мне заплатить обещанное? Я был клиентом разных банков, но такого откровенного кидалова еще не встречал. В Альфа-банке я новичок, и то, как меня здесь встретили, заставляет задуматься о правильности выбора. Прошу помочь. Свои данные отправил Вам в личку.
Предлагаю немного усовершенствовать депозитные продукты банка, сделав их еще более доступными и привлекательными, добавив в Доходном Сейфе опцию с правом выбора между тем, что есть или же в зависимости от срока размещения вклада. Т. е. при размещении вклада на определенный срок, вкладчик также получает и по Доходному Сейфу ту же процентную ставку, что и по срочному вкладу, но на сумму не более 12% от тела вклада.
Например. При размещении вклада 200 000 грн. с ежемесячной выплатой, процентная ставка по Доходному Сейфу будет: На срок 3 месяца - 15.75% годовых на сумму не превышающую 3% от тела вклада или же на 6000 грн. На сумму свыше 6000 грн., процент не начисляется.
На срок 6 месяцев - 15.75% годовых на сумму не превышающую 6% от тела вклада или же на 12 000 грн. На сумму свыше 12 000 грн., процент не начисляется.
На срок 12 месяцев и более - 15.75% годовых на сумму не превышающую 12% от тела вклада или же на 24 000 грн. На сумму свыше 24 000 грн., процент не начисляется. При этом, для упрощения счета, можно сделать сумму вклада кратную 50 000, 100 000 грн.
Думаю, такая опция в Доходном Сейфе, позволит банку привлечь более крупные ресурсы на более долгосрочный срок.
Аlександр, добрый день. Спасибо. Предложение передам коллегам.
Аlександр написав:Думаю, такая опция в Доходном Сейфе, позволит банку привлечь более крупные ресурсы на более долгосрочный срок.
Зачем изобретать колесо и усложнять и без того очень не простые алкины "технологические процессы" столь сложными формулами. Тем более что доходный сейф является вкладом до востребования (то есть при любом шухере его обнулят сразу же). Гораздо проще приподнять ставку по "основным" нерассторгаемым депо и получить гарантировано те же ресурсы но без риска, что их "при шухере" заберут.
Подскажите, это только у меня так или у всех ? В мобильной версии, при наборе платежа, если сумма не ровная - чтоб ввести копейки - нужно переключить цифровую клавиатуру в символьный режим, там выбрать точку, потом вернуться в цифровой режим и донабрать сумму копеек. При этом на цифровой клавиатуре есть запятая - но она не воспринимается как разделитель целой и дробной части.
Предлагаю немного усовершенствовать депозитные продукты банка, сделав их еще более доступными и привлекательными, добавив в Доходном Сейфе опцию с правом выбора между тем, что есть или же в зависимости от срока размещения вклада. Т. е. при размещении вклада на определенный срок, вкладчик также получает и по Доходному Сейфу ту же процентную ставку, что и по срочному вкладу, но на сумму не более 12% от тела вклада.
Например. При размещении вклада 200 000 грн. с ежемесячной выплатой, процентная ставка по Доходному Сейфу будет: На срок 3 месяца - 15.75% годовых на сумму не превышающую 3% от тела вклада или же на 6000 грн. На сумму свыше 6000 грн., процент не начисляется.
На срок 6 месяцев - 15.75% годовых на сумму не превышающую 6% от тела вклада или же на 12 000 грн. На сумму свыше 12 000 грн., процент не начисляется.
На срок 12 месяцев и более - 15.75% годовых на сумму не превышающую 12% от тела вклада или же на 24 000 грн. На сумму свыше 24 000 грн., процент не начисляется. При этом, для упрощения счета, можно сделать сумму вклада кратную 50 000, 100 000 грн.
Думаю, такая опция в Доходном Сейфе, позволит банку привлечь более крупные ресурсы на более долгосрочный срок.
Аlександр, добрый день. Спасибо. Предложение передам коллегам.
Пожалуйста. Реализовывайте
Flamingo написав:
Аlександр написав:Думаю, такая опция в Доходном Сейфе, позволит банку привлечь более крупные ресурсы на более долгосрочный срок.
Зачем изобретать колесо и усложнять и без того очень не простые алкины "технологические процессы" столь сложными формулами.
Банк, он как автомобиль, где карты - класс автомобиля - седан (голд), кроссовер (платина), джип (инфинити). Проценты по вкладам - кол-во лошадок под капотом. Интернет-банкинг, вернее его опции-возможности - электронная начинка авто.
Flamingo написав:Тем более что доходный сейф является вкладом до востребования (то есть при любом шухере его обнулят сразу же). Гораздо проще приподнять ставку по "основным" нерассторгаемым депо и получить гарантировано те же ресурсы но без риска, что их "при шухере" заберут.
Не одной только ставкой банк интересен, да и доподыматься можно так, что при шухере и поднимать уже некуда будет, вернее нечем граждан привлечь. К тому же, народ в основном размещает вклады на 3 - 6 месяцев, это тоже не ого, какой срок. А так появится возможность и интерес в размещении долгосрочных вкладах - банку прогнозируемый, стабильный ресурс. Да и о грядущем значительном снижении процентов по вкладам тоже следует не забывать. 10% годовых по срочному вкладу и 10% годовых на 12% от тела вклада по счету до востребования куда интересней, чем 10% годовых по депозиту и 5% по текущему счету.