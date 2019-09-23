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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:04
Зачем этот доходный сейф вообще нужен?
Хотели бы сделать "для людей" - сделали бы просто % на положительный остаток на карточном счету, без этих всех бубнов с техническими овердрафтами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 24 вер, 2019 14:25
Вкладчик1234 написав:
Зачем этот доходный сейф вообще нужен?
Хотели бы сделать "для людей" - сделали бы просто % на положительный остаток на карточном счету, без этих всех бубнов с техническими овердрафтами
+100!Альфа,
я тоже козырну предложением.
Сделайте как раньше было у Приватбанка: проценты начисляются на основной карт. счёт, но только после активации этой опции в МАБе.
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Driver
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Додано: Вів 24 вер, 2019 14:49
Skiw написав:
Коллеги, подскажите пож., а есть лимит суммы на выполнение операции "ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ" - "Платіж online між рахунками різних клієнтів" ?
сумма под 70к пройдёт за один раз ?
вроде как в лимитах написано что между своими счетами ограничения нет, но тут сам сервис называется "між рахунками різних клієнтів"
Если вы заходите в перевод клиенту банка и указываете там свой второй счет, есть лимит 50, 150 и 400. Если заходите в переводы между своими счетами - без лимита.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 14:51
Driver написав: Вкладчик1234 написав:
Зачем этот доходный сейф вообще нужен?
Хотели бы сделать "для людей" - сделали бы просто % на положительный остаток на карточном счету, без этих всех бубнов с техническими овердрафтами
+100!Альфа,
я тоже козырну предложением.
Сделайте как раньше было у Приватбанка: проценты начисляются на основной карт. счёт, но только после активации этой опции в МАБе.
Driver, добрый день. Передано на рассмотрение.
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Alfa_Bank
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