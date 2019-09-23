RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7663766476657666

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:04

Зачем этот доходный сейф вообще нужен?

Хотели бы сделать "для людей" - сделали бы просто % на положительный остаток на карточном счету, без этих всех бубнов с техническими овердрафтами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9360
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6265 раз.
Подякували: 2513 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:25

  Вкладчик1234 написав:Зачем этот доходный сейф вообще нужен?

Хотели бы сделать "для людей" - сделали бы просто % на положительный остаток на карточном счету, без этих всех бубнов с техническими овердрафтами

+100!

Альфа, я тоже козырну предложением. :D

Сделайте как раньше было у Приватбанка: проценты начисляются на основной карт. счёт, но только после активации этой опции в МАБе.
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 150
З нами з: 13.06.16
Подякував: 56 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:49

  Skiw написав:Коллеги, подскажите пож., а есть лимит суммы на выполнение операции "ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ" - "Платіж online між рахунками різних клієнтів" ?

сумма под 70к пройдёт за один раз ?

вроде как в лимитах написано что между своими счетами ограничения нет, но тут сам сервис называется "між рахунками різних клієнтів"

Если вы заходите в перевод клиенту банка и указываете там свой второй счет, есть лимит 50, 150 и 400. Если заходите в переводы между своими счетами - без лимита.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7199
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:51

  Driver написав:
  Вкладчик1234 написав:Зачем этот доходный сейф вообще нужен?

Хотели бы сделать "для людей" - сделали бы просто % на положительный остаток на карточном счету, без этих всех бубнов с техническими овердрафтами

+100!

Альфа, я тоже козырну предложением. :D

Сделайте как раньше было у Приватбанка: проценты начисляются на основной карт. счёт, но только после активации этой опции в МАБе.

Driver, добрый день. Передано на рассмотрение.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7199
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7663766476657666
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Google Adsense [Bot], rudnitep, Slx, Vorlon і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3499, 3500, 3501
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35005 4330950
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 14:23
mustbe
А-Банк 1 ... 1338, 1339, 1340
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13391 1882938
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 13:52
Flamingo
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6529 1517090
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 вер, 2019 01:16
Chicheva

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76653)
24.09.2019 15:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.