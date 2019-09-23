Зачем этот доходный сейф вообще нужен?
Хотели бы сделать "для людей" - сделали бы просто % на положительный остаток на карточном счету, без этих всех бубнов с техническими овердрафтами
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:04
Зачем этот доходный сейф вообще нужен?
Хотели бы сделать "для людей" - сделали бы просто % на положительный остаток на карточном счету, без этих всех бубнов с техническими овердрафтами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:25
+100!
Альфа, я тоже козырну предложением.
Сделайте как раньше было у Приватбанка: проценты начисляются на основной карт. счёт, но только после активации этой опции в МАБе.
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:49
Если вы заходите в перевод клиенту банка и указываете там свой второй счет, есть лимит 50, 150 и 400. Если заходите в переводы между своими счетами - без лимита.
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