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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:04
Зачем этот доходный сейф вообще нужен?
Хотели бы сделать "для людей" - сделали бы просто % на положительный остаток на карточном счету, без этих всех бубнов с техническими овердрафтами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 24 вер, 2019 14:25
Вкладчик1234 написав:
Зачем этот доходный сейф вообще нужен?
Хотели бы сделать "для людей" - сделали бы просто % на положительный остаток на карточном счету, без этих всех бубнов с техническими овердрафтами
+100!Альфа,
я тоже козырну предложением.
Сделайте как раньше было у Приватбанка: проценты начисляются на основной карт. счёт, но только после активации этой опции в МАБе.
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Driver
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Додано: Вів 24 вер, 2019 14:49
Skiw написав:
Коллеги, подскажите пож., а есть лимит суммы на выполнение операции "ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ" - "Платіж online між рахунками різних клієнтів" ?
сумма под 70к пройдёт за один раз ?
вроде как в лимитах написано что между своими счетами ограничения нет, но тут сам сервис называется "між рахунками різних клієнтів"
Если вы заходите в перевод клиенту банка и указываете там свой второй счет, есть лимит 50, 150 и 400. Если заходите в переводы между своими счетами - без лимита.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 14:51
Driver написав: Вкладчик1234 написав:
Зачем этот доходный сейф вообще нужен?
Хотели бы сделать "для людей" - сделали бы просто % на положительный остаток на карточном счету, без этих всех бубнов с техническими овердрафтами
+100!Альфа,
я тоже козырну предложением.
Сделайте как раньше было у Приватбанка: проценты начисляются на основной карт. счёт, но только после активации этой опции в МАБе.
Driver, добрый день. Передано на рассмотрение.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 24 вер, 2019 14:54
Driver написав: Вкладчик1234 написав:
Зачем этот доходный сейф вообще нужен?
Хотели бы сделать "для людей" - сделали бы просто % на положительный остаток на карточном счету, без этих всех бубнов с техническими овердрафтами
+100!Альфа,
я тоже козырну предложением.
Сделайте как раньше было у Приватбанка: проценты начисляются на основной карт. счёт, но только после активации этой опции в МАБе.
А ще зробіть, щоби відсотки вна суму депозита почали нараховуватися тількі після вмикання депозитної функції в депозиті. Причому цю функцію можна було увімкнути тількі в Альфамобайл. 2 All
,Може досить генерувати брєд?
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Додано: Вів 24 вер, 2019 15:05
Alfa_Bank написав: Driver написав: Вкладчик1234 написав:
Зачем этот доходный сейф вообще нужен?
Хотели бы сделать "для людей" - сделали бы просто % на положительный остаток на карточном счету, без этих всех бубнов с техническими овердрафтами
+100!Альфа,
я тоже козырну предложением.
Сделайте как раньше было у Приватбанка: проценты начисляются на основной карт. счёт, но только после активации этой опции в МАБе.
Driver, добрый день. Передано на рассмотрение.
Хоть "Доходный сейф" и убили невозможностью пользования МАБом, на всякий случай намекну, что вариант с сейфом удобен для карт, которые используются постоянно. Сберегательные карты подвергать риску не хочется - это просто приложение к счету, без операций. Это разные продукты, каждый из которых нужен. Не стоит слушать тех, кто считает ненужным все, чем они не пользуются.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 15:06
Вкладчик1234 написав:
Зачем этот доходный сейф вообще нужен?
если средства в сейфе - их нельзя снять с карты, без перегона с сейфа на карту.
мне этого достаточно для наличия такого функционала.
Skiw
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Додано: Вів 24 вер, 2019 15:07
Alfa_Bank написав: Skiw написав:
Коллеги, подскажите пож., а есть лимит суммы на выполнение операции "ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ" - "Платіж online між рахунками різних клієнтів" ?
сумма под 70к пройдёт за один раз ?
вроде как в лимитах написано что между своими счетами ограничения нет, но тут сам сервис называется "між рахунками різних клієнтів"
Если вы заходите в перевод клиенту банка и указываете там свой второй счет, есть лимит 50, 150 и 400. Если заходите в переводы между своими счетами - без лимита.
Спасибо.
Skiw
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Skiw
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Додано: Вів 24 вер, 2019 15:17
Donnald написав: Alfa_Bank написав: Donnald написав:Alfa_Bank
Еще О5 августа я формил карту Максимум по приглашению друга. 8 августа сделал первую покупку на 57,02 грн. Обещанных 200 грн. до сих пор не получил.
11 сентября через чат в приложении подал заявку в контакт центр. Выполнение условий акции там подтвердили и сообщили, что вопрос сроков выплаты вознаграждения в 200 грн. находится на рассмотрении в отделе выплат. Денег ни я, ни мой друг до сих пор не получили, хотя все условия акции выполнили. У банка что нет 200 грн. и он ждет их появления, чтобы мне заплатить обещанное?
Я был клиентом разных банков, но такого откровенного кидалова еще не встречал. В Альфа-банке я новичок, и то, как меня здесь встретили, заставляет задуматься о правильности выбора.
Прошу помочь. Свои данные отправил Вам в личку.
Donnald, доброе утро. Взяла в работу. Отпишусь.
Денег все еще нет.
А у нас все четко. Денег дали.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 15:29
Недавно получил новую карту.
Вчера начал ей расплачиваться в интернете - разумеется попал под антифрод.
Сегодня в отделении накатал заяву, горячка её уже видит, но говорит, что кура там что-то напутала.
Приняли новую заяву по телефону, обещали, что будет смс с ответом через 30-40 минут.
Разумеется - смс никаких нет, карта залочена.
Написал нашей местной, надеюсь поможет.
Интересно - сколько времени займёт прохождение этого квеста ?
Почему так трудно жить ?
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mustbe
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