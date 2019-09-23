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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7664766576667667>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:04

Зачем этот доходный сейф вообще нужен?

Хотели бы сделать "для людей" - сделали бы просто % на положительный остаток на карточном счету, без этих всех бубнов с техническими овердрафтами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:25

  Вкладчик1234 написав:Зачем этот доходный сейф вообще нужен?

Хотели бы сделать "для людей" - сделали бы просто % на положительный остаток на карточном счету, без этих всех бубнов с техническими овердрафтами

+100!

Альфа, я тоже козырну предложением. :D

Сделайте как раньше было у Приватбанка: проценты начисляются на основной карт. счёт, но только после активации этой опции в МАБе.
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:49

  Skiw написав:Коллеги, подскажите пож., а есть лимит суммы на выполнение операции "ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ" - "Платіж online між рахунками різних клієнтів" ?

сумма под 70к пройдёт за один раз ?

вроде как в лимитах написано что между своими счетами ограничения нет, но тут сам сервис называется "між рахунками різних клієнтів"

Если вы заходите в перевод клиенту банка и указываете там свой второй счет, есть лимит 50, 150 и 400. Если заходите в переводы между своими счетами - без лимита.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:51

  Driver написав:
  Вкладчик1234 написав:Зачем этот доходный сейф вообще нужен?

Хотели бы сделать "для людей" - сделали бы просто % на положительный остаток на карточном счету, без этих всех бубнов с техническими овердрафтами

+100!

Альфа, я тоже козырну предложением. :D

Сделайте как раньше было у Приватбанка: проценты начисляются на основной карт. счёт, но только после активации этой опции в МАБе.

Driver, добрый день. Передано на рассмотрение.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:54

  Driver написав:
  Вкладчик1234 написав:Зачем этот доходный сейф вообще нужен?

Хотели бы сделать "для людей" - сделали бы просто % на положительный остаток на карточном счету, без этих всех бубнов с техническими овердрафтами

+100!

Альфа, я тоже козырну предложением. :D

Сделайте как раньше было у Приватбанка: проценты начисляются на основной карт. счёт, но только после активации этой опции в МАБе.

А ще зробіть, щоби відсотки вна суму депозита почали нараховуватися тількі після вмикання депозитної функції в депозиті. Причому цю функцію можна було увімкнути тількі в Альфамобайл. :mrgreen:

2 All,Може досить генерувати брєд?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:05

  Alfa_Bank написав:
  Driver написав:
  Вкладчик1234 написав:Зачем этот доходный сейф вообще нужен?

Хотели бы сделать "для людей" - сделали бы просто % на положительный остаток на карточном счету, без этих всех бубнов с техническими овердрафтами

+100!

Альфа, я тоже козырну предложением. :D

Сделайте как раньше было у Приватбанка: проценты начисляются на основной карт. счёт, но только после активации этой опции в МАБе.

Driver, добрый день. Передано на рассмотрение.


Хоть "Доходный сейф" и убили невозможностью пользования МАБом, на всякий случай намекну, что вариант с сейфом удобен для карт, которые используются постоянно. Сберегательные карты подвергать риску не хочется - это просто приложение к счету, без операций. Это разные продукты, каждый из которых нужен. Не стоит слушать тех, кто считает ненужным все, чем они не пользуются.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:06

  Вкладчик1234 написав:Зачем этот доходный сейф вообще нужен?

если средства в сейфе - их нельзя снять с карты, без перегона с сейфа на карту.
мне этого достаточно для наличия такого функционала.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:07

  Alfa_Bank написав:
  Skiw написав:Коллеги, подскажите пож., а есть лимит суммы на выполнение операции "ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ" - "Платіж online між рахунками різних клієнтів" ?

сумма под 70к пройдёт за один раз ?

вроде как в лимитах написано что между своими счетами ограничения нет, но тут сам сервис называется "між рахунками різних клієнтів"

Если вы заходите в перевод клиенту банка и указываете там свой второй счет, есть лимит 50, 150 и 400. Если заходите в переводы между своими счетами - без лимита.

Спасибо.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:17

  Donnald написав:
  Alfa_Bank написав:
  Donnald написав:Alfa_Bank
Еще О5 августа я формил карту Максимум по приглашению друга. 8 августа сделал первую покупку на 57,02 грн. Обещанных 200 грн. до сих пор не получил.
11 сентября через чат в приложении подал заявку в контакт центр. Выполнение условий акции там подтвердили и сообщили, что вопрос сроков выплаты вознаграждения в 200 грн. находится на рассмотрении в отделе выплат. Денег ни я, ни мой друг до сих пор не получили, хотя все условия акции выполнили. У банка что нет 200 грн. и он ждет их появления, чтобы мне заплатить обещанное?
Я был клиентом разных банков, но такого откровенного кидалова еще не встречал. В Альфа-банке я новичок, и то, как меня здесь встретили, заставляет задуматься о правильности выбора.
Прошу помочь. Свои данные отправил Вам в личку.

Donnald, доброе утро. Взяла в работу. Отпишусь.

Денег все еще нет.


А у нас все четко. Денег дали.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:29

Недавно получил новую карту.
Вчера начал ей расплачиваться в интернете - разумеется попал под антифрод.
Сегодня в отделении накатал заяву, горячка её уже видит, но говорит, что кура там что-то напутала.
Приняли новую заяву по телефону, обещали, что будет смс с ответом через 30-40 минут.
Разумеется - смс никаких нет, карта залочена.
Написал нашей местной, надеюсь поможет.

Интересно - сколько времени займёт прохождение этого квеста ?
Почему так трудно жить ?
mustbe
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