Додано: Вів 24 вер, 2019 14:04

Зачем этот доходный сейф вообще нужен?



Хотели бы сделать "для людей" - сделали бы просто % на положительный остаток на карточном счету, без этих всех бубнов с техническими овердрафтами

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин