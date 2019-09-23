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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7664766576667667

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:32

  Олег1964 написав:
  Donnald написав:
  Alfa_Bank написав:Donnald, доброе утро. Взяла в работу. Отпишусь.

Денег все еще нет.


А у нас все четко. Денег дали.

Поздравляю! Как это связано с решением моего вопроса?
Donnald
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:43

Бонусы по карте Travel

Вопрос знатокам.

Если расплачиваться картой Travel на интернет-сайтах (например, покупать билеты) - будут ли начисляться бонусы путешественника? При "правильном" МСС-коде, естественно?

А то задал вопрос на горячей линии и поверх их в полное замешательство. Обещали перезвонить, да, видно, забыли :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:45

  mustbe написав:Недавно получил новую карту.
Вчера начал ей расплачиваться в интернете - разумеется попал под антифрод.
Сегодня в отделении накатал заяву, горячка её уже видит, но говорит, что кура там что-то напутала.
Приняли новую заяву по телефону, обещали, что будет смс с ответом через 30-40 минут.
Разумеется - смс никаких нет, карта залочена.
Написал нашей местной, надеюсь поможет.

Интересно - сколько времени займёт прохождение этого квеста ?
Почему так трудно жить ?

Если офпред посодействует, за 15 минут всё разлочат. Иначе пару дней может пройти. И то не факт.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:50

  mustbe написав:Недавно получил новую карту.
Вчера начал ей расплачиваться в интернете - разумеется попал под антифрод.
Сегодня в отделении накатал заяву, горячка её уже видит, но говорит, что кура там что-то напутала.
Приняли новую заяву по телефону, обещали, что будет смс с ответом через 30-40 минут.
Разумеется - смс никаких нет, карта залочена.
Написал нашей местной, надеюсь поможет.

Интересно - сколько времени займёт прохождение этого квеста ?
Почему так трудно жить ?

Я вам уже ответила в личку)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:51

  Искатель написав:Вопрос знатокам.

Если расплачиваться картой Travel на интернет-сайтах (например, покупать билеты) - будут ли начисляться бонусы путешественника? При "правильном" МСС-коде, естественно?

А то задал вопрос на горячей линии и поверх их в полное замешательство. Обещали перезвонить, да, видно, забыли :)

Искатель, добрый день. Если МСС "правильны", то будут, конечно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:58

  Alfa_Bank написав:Я вам уже ответила в личку)

Думаю, Вы не будете возражать, если я опубликую Ваш ответ:
Для разблокировки карты вам нужно сделать одну операцию с физическим ее использованием - в банкомате или расплатиться через пос-терминал.

Вопросы:
1. Это обязательно ? Раньше антифрод отключался просто по заявлению, безо всякого "физического использования".
2. Просмотра баланса в чужом банкомате - будет достаточно для анлока ?
3. Как быстро карта будет разлочена и надолго ли ? Можно ли будет считать, что антифрод по ней отключён и этот квест не придётся проходить заново ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:12

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Я вам уже ответила в личку)

Думаю, Вы не будете возражать, если я опубликую Ваш ответ:
Для разблокировки карты вам нужно сделать одну операцию с физическим ее использованием - в банкомате или расплатиться через пос-терминал.

Вопросы:
1. Это обязательно ? Раньше антифрод отключался просто по заявлению, безо всякого "физического использования".
2. Просмотра баланса в чужом банкомате - будет достаточно для анлока ?
3. Как быстро карта будет разлочена и надолго ли ? Можно ли будет считать, что антифрод по ней отключён и этот квест не придётся проходить заново ?

Тоже ответила в личку уже)
1. В данном случае, необходимо операция с физ.присутствием карты. Есть разные причины блокировки и разные способы разблокировать. Иногда, блок снимается автоматически. Есть случаи, когда надо подтверждение, что карта у вас на руках.
2. Подходит.
3. Автоматически по факту проведения транзакции карта будет изъята из блока на Интернет-транзакций. Антифрод будет отключен после рассмотрения обращения на его отключение.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:14

  Искатель написав:Вопрос знатокам.

Если расплачиваться картой Travel на интернет-сайтах (например, покупать билеты) - будут ли начисляться бонусы путешественника? При "правильном" МСС-коде, естественно?

А то задал вопрос на горячей линии и поверх их в полное замешательство. Обещали перезвонить, да, видно, забыли :)


Вас интересует будут ли начисляться бонусы? Да, будут.
Можно ли компенсировать бонусами путешественника покупки на этих сайтах?
Ryanair, Wizzair, AirFrance, AirBNB, Booking - да, можно. Уже проверял.
Andrew Crow
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:16

  Вкладчик1234 написав:Зачем этот доходный сейф вообще нужен?

Хотели бы сделать "для людей" - сделали бы просто % на положительный остаток на карточном счету, без этих всех бубнов с техническими овердрафтами

ИМХО сдохсейф задумывался как предохранитель что бы не сняли деньги с карточки при краже реквизитов. Плюс пополнение карты с сдохсейфа было онлайн в любое время суток и дня недели в отличие от ощадного.
Сейчас сдохсейф просто не нужный атавизм если есть доступ до МАБа - деньги лежат на ощадном.
А вот если МАБа нет то достать деньги с ощадного можно только по расписанию. Что сильно не удобно.
mephala
 
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