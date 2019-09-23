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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2019 15:32
Олег1964 написав: Donnald написав: Alfa_Bank написав:
Donnald, доброе утро. Взяла в работу. Отпишусь.
Денег все еще нет.
А у нас все четко. Денег дали.
Поздравляю! Как это связано с решением моего вопроса?
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Donnald
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Додано: Вів 24 вер, 2019 15:43
Вопрос знатокам.
Если расплачиваться картой Travel на интернет-сайтах (например, покупать билеты) - будут ли начисляться бонусы путешественника? При "правильном" МСС-коде, естественно?
А то задал вопрос на горячей линии и поверх их в полное замешательство. Обещали перезвонить, да, видно, забыли
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Искатель
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Додано: Вів 24 вер, 2019 15:45
mustbe написав:
Недавно получил новую карту.
Вчера начал ей расплачиваться в интернете - разумеется попал под антифрод.
Сегодня в отделении накатал заяву, горячка её уже видит, но говорит, что кура там что-то напутала.
Приняли новую заяву по телефону, обещали, что будет смс с ответом через 30-40 минут.
Разумеется - смс никаких нет, карта залочена.
Написал нашей местной, надеюсь поможет.
Интересно - сколько времени займёт прохождение этого квеста ?
Почему так трудно жить ?
Если офпред посодействует, за 15 минут всё разлочат. Иначе пару дней может пройти. И то не факт.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 15:50
mustbe написав:
Недавно получил новую карту.
Вчера начал ей расплачиваться в интернете - разумеется попал под антифрод.
Сегодня в отделении накатал заяву, горячка её уже видит, но говорит, что кура там что-то напутала.
Приняли новую заяву по телефону, обещали, что будет смс с ответом через 30-40 минут.
Разумеется - смс никаких нет, карта залочена.
Написал нашей местной, надеюсь поможет.
Интересно - сколько времени займёт прохождение этого квеста ?
Почему так трудно жить ?
Я вам уже ответила в личку)
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 24 вер, 2019 15:51
Искатель написав:
Вопрос знатокам.
Если расплачиваться картой Travel на интернет-сайтах (например, покупать билеты) - будут ли начисляться бонусы путешественника? При "правильном" МСС-коде, естественно?
А то задал вопрос на горячей линии и поверх их в полное замешательство. Обещали перезвонить, да, видно, забыли
Искатель, добрый день. Если МСС "правильны", то будут, конечно.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 15:58
Alfa_Bank написав:
Я вам уже ответила в личку)
Думаю, Вы не будете возражать, если я опубликую Ваш ответ:
Для разблокировки карты вам нужно сделать одну операцию с физическим ее использованием - в банкомате или расплатиться через пос-терминал.
Вопросы:
1. Это обязательно ? Раньше антифрод отключался просто по заявлению, безо всякого "физического использования".
2. Просмотра баланса в чужом банкомате - будет достаточно для анлока ?
3. Как быстро карта будет разлочена и надолго ли ? Можно ли будет считать, что антифрод по ней отключён и этот квест не придётся проходить заново ?
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mustbe
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Додано: Вів 24 вер, 2019 16:12
mustbe написав: Alfa_Bank написав:
Я вам уже ответила в личку)
Думаю, Вы не будете возражать, если я опубликую Ваш ответ:
Для разблокировки карты вам нужно сделать одну операцию с физическим ее использованием - в банкомате или расплатиться через пос-терминал.
Вопросы:
1. Это обязательно ? Раньше антифрод отключался просто по заявлению, безо всякого "физического использования".
2. Просмотра баланса в чужом банкомате - будет достаточно для анлока ?
3. Как быстро карта будет разлочена и надолго ли ? Можно ли будет считать, что антифрод по ней отключён и этот квест не придётся проходить заново ?
Тоже ответила в личку уже)
1. В данном случае, необходимо операция с физ.присутствием карты. Есть разные причины блокировки и разные способы разблокировать. Иногда, блок снимается автоматически. Есть случаи, когда надо подтверждение, что карта у вас на руках.
2. Подходит.
3. Автоматически по факту проведения транзакции карта будет изъята из блока на Интернет-транзакций. Антифрод будет отключен после рассмотрения обращения на его отключение.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 24 вер, 2019 16:14
Искатель написав:
Вопрос знатокам.
Если расплачиваться картой Travel на интернет-сайтах (например, покупать билеты) - будут ли начисляться бонусы путешественника? При "правильном" МСС-коде, естественно?
А то задал вопрос на горячей линии и поверх их в полное замешательство. Обещали перезвонить, да, видно, забыли
Вас интересует будут ли начисляться бонусы? Да, будут.
Можно ли компенсировать бонусами путешественника покупки на этих сайтах?
Ryanair, Wizzair, AirFrance, AirBNB, Booking - да, можно. Уже проверял.
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Andrew Crow
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Додано: Вів 24 вер, 2019 16:16
Вкладчик1234 написав:
Зачем этот доходный сейф вообще нужен?
Хотели бы сделать "для людей" - сделали бы просто % на положительный остаток на карточном счету, без этих всех бубнов с техническими овердрафтами
ИМХО сдохсейф задумывался как предохранитель что бы не сняли деньги с карточки при краже реквизитов. Плюс пополнение карты с сдохсейфа было онлайн в любое время суток и дня недели в отличие от ощадного.
Сейчас сдохсейф просто не нужный атавизм если есть доступ до МАБа - деньги лежат на ощадном.
А вот если МАБа нет то достать деньги с ощадного можно только по расписанию. Что сильно не удобно.
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mephala
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