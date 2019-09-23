Додано: Вів 24 вер, 2019 15:58

Alfa_Bank написав: Я вам уже ответила в личку) Я вам уже ответила в личку)

Для разблокировки карты вам нужно сделать одну операцию с физическим ее использованием - в банкомате или расплатиться через пос-терминал.

Думаю, Вы не будете возражать, если я опубликую Ваш ответ:Вопросы:1. Это обязательно ? Раньше антифрод отключался просто по заявлению, безо всякого "физического использования".2. Просмотра баланса в чужом банкомате - будет достаточно для анлока ?3. Как быстро карта будет разлочена и надолго ли ? Можно ли будет считать, что антифрод по ней отключён и этот квест не придётся проходить заново ?