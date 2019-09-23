Додано: Вів 24 вер, 2019 16:51

Коллеги, столкнулся с неразрешимой (на текущий момент) для меня ситуацией.У меня заблокировался интернет банкинг Альфы. Это случилось как раз во время смены Альфой их интернет-банкинга на новый.В старом банкинге я успешно входил и на ПК, и на мобильном, в новом - "Доступ заблоковано" и там, и там.При этом с самого первого раза(!) я даже ни разу не доходил даже до ввода пароля - сообщение "Доступ заблоковано" всплывает после первого же шага (ввода имени пользователя и даты рождения).Очень похоже, что блокировка произошла не по моей вине, а у самой Альфы во время "обновления ПО".Сами карточки в ТРС буржуев работают (и даже сообщения на Viber прекрасно приходят).И все бы прекрасно разрешилось походом в отделение (мне было бы не сложно),но я нахожусь в командировке в другой стране и еще какое-то время буду тут оставаться.После общения с колцентром Альфы в чате на сайте, а затем моего голосового интернет-звонка с сайта Альфы, а затем еще и на Скайп Альфы, вдруг выяснилось, что проблему можно решить, только(!) если я позвоню со своегомобильного номера на украинский номер колцентра Альфы.Как вы понимаете, такой звонок по длительности будет не менее 10 минут (если все пойдет гладко). Это со всеми ожиданиями соединения, "можете подождать, уточняем информацию" и прочими развлечениями (ну вы в курсе).(по 90 грн/мин как исходящие, так и входящие).Это будет сильно дорогое удовольствие заплатить за НЕ мою ошибку.При этом я не очень активно пользуюсь именно интернет-банкингом, но иногда нужно.По словам работников колцентра, никакой другой возможности разблокировать мой интернет-банкинг решительно не существует.В итоге получаем, что человек, находящийся за границей, не имеет полноценного бесплатного канала обслуживания (вначале казалось именно так), а должен оплатить своими деньгами за восстановление доступа, который случился по вине банка (тут я уверен, что с моей стороны никаких неверных попыток входа или чего-то подобного не было).И теперь непонятно, а можно ли вообще хоть какие-то вопросы решать из-за границы с помощью указанных на сайте бесплатных онлайн-звонков-чатов-скайпов. То есть оно как бы есть, но в реальности не помогает.Я понимаю, что на этой ветке представитель банка Alfa_Bank - это тот же колцентр, но хотя бы народ будет предупрежден