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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2019 18:32
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, не смішно. Ви їздите на відпочинок з ноутбуком?
Я не про ноутбук. У телефоні через браузер можна зайти у веб.версію.
это теоретически, а практически сейчас даже со стационарного компа вход в МАБ стал намного "тяжелей" - вашим бы программистам стоило вместо красивых и тяжёлых картинок на входе больше подумать о функциональности и удобстве для клиентов...
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Додано: Вів 24 вер, 2019 19:03
Кочевник написав:
О, щось в лісі здохло. Вже полагодили. А ваші прогери коли знову все зламають, щоби знову зі смартфона у веб-версію не можна було зайти?
Ну треба ж думати про хороше)
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Додано: Вів 24 вер, 2019 19:13
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, не смішно. Ви їздите на відпочинок з ноутбуком?
Я не про ноутбук. У телефоні через браузер можна зайти у веб.версію.
А если до этого входил с ноута и и сделал его доверенным устройством?
Можно в таком случае войти в МАБ через браузер?
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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