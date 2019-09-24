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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7666766776687669

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:32

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, не смішно. Ви їздите на відпочинок з ноутбуком?

Я не про ноутбук. У телефоні через браузер можна зайти у веб.версію.

это теоретически, а практически сейчас даже со стационарного компа вход в МАБ стал намного "тяжелей" - вашим бы программистам стоило вместо красивых и тяжёлых картинок на входе больше подумать о функциональности и удобстве для клиентов...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:03

  Кочевник написав:О, щось в лісі здохло. Вже полагодили. А ваші прогери коли знову все зламають, щоби знову зі смартфона у веб-версію не можна було зайти?

Ну треба ж думати про хороше)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:13

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, не смішно. Ви їздите на відпочинок з ноутбуком?

Я не про ноутбук. У телефоні через браузер можна зайти у веб.версію.

А если до этого входил с ноута и и сделал его доверенным устройством?
Можно в таком случае войти в МАБ через браузер?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:34

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:О, щось в лісі здохло. Вже полагодили. А ваші прогери коли знову все зламають, щоби знову зі смартфона у веб-версію не можна було зайти?

Ну треба ж думати про хороше)

Хороше буде, коли Мобайл матиме той самий фінкціонал, що веб-версія.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:48

Шановний представник! Якась дуже погана людина поломала функціонал вашого порталу travel.alfabank.ua. Питання полягає в тому, що наразі при купівлі залізничного квитка відсутні стандарні УЗшні опції: а) відмови від послуги постільної білизни та б) можливість додавання 1 або 2 напоїв. Тобто тепер ваш портал за замовчанням додає білизну та не дає можливості купити чай/водичку під час купівлі, власне, квитка. До речі, на початку вересня купував квиток на вашому порталі, обидві опції були присутні. Прошу поставити на вид причетним. Дякую.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:57

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:vill, доброе утро. Пока функции сохранять такой шаблон нет. Скоро сделаем.

Спасибо
vill
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:59

  guntherhouse777 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, не смішно. Ви їздите на відпочинок з ноутбуком?

Я не про ноутбук. У телефоні через браузер можна зайти у веб.версію.

А если до этого входил с ноута и и сделал его доверенным устройством?
Можно в таком случае войти в МАБ через браузер?

можно, но опять с проверкой номера карты/счёта, дня рождения и получением одноразового пароля на телефон...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:01

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:О, щось в лісі здохло. Вже полагодили. А ваші прогери коли знову все зламають, щоби знову зі смартфона у веб-версію не можна було зайти?

Ну треба ж думати про хороше)

Хороше буде, коли Мобайл матиме той самий фінкціонал, що веб-версія.

при этом неплохо было бы чтобы и в веб-версии были доступны все функции мобильной версии...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:27

Закончился валютный депозит.
Так за день позвонили из отделения спрашивать, что собираюсь делать. Не помню, чтобы раньше из этого банка звонили, из других - было. Предложили зарезервировать денег в кассе, когда сказал, что забираю. Это всё в плюс.
По факту, когда пришёл забирать, оказалось, что заявки нет, и куда делась - неизвестно. Но денег всё же дали, и, похоже, что без всякой связи со вчерашним звонком. То есть я, в принципе, ни на чем не настаивал, сами посовещались, и сказали, что могут выдать. Раньше, помнится, ни единого доллара не соглашались без предварительной заявки отдать.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:47

Re: Альфа-Банк

Так зараз він нікому не потрібен.
Кочевник
 
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