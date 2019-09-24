это теоретически, а практически сейчас даже со стационарного компа вход в МАБ стал намного "тяжелей" - вашим бы программистам стоило вместо красивых и тяжёлых картинок на входе больше подумать о функциональности и удобстве для клиентов...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2019 18:32
это теоретически, а практически сейчас даже со стационарного компа вход в МАБ стал намного "тяжелей" - вашим бы программистам стоило вместо красивых и тяжёлых картинок на входе больше подумать о функциональности и удобстве для клиентов...
Додано: Вів 24 вер, 2019 19:03
Додано: Вів 24 вер, 2019 19:13
Додано: Вів 24 вер, 2019 19:34
Додано: Вів 24 вер, 2019 19:48
Шановний представник! Якась дуже погана людина поломала функціонал вашого порталу travel.alfabank.ua. Питання полягає в тому, що наразі при купівлі залізничного квитка відсутні стандарні УЗшні опції: а) відмови від послуги постільної білизни та б) можливість додавання 1 або 2 напоїв. Тобто тепер ваш портал за замовчанням додає білизну та не дає можливості купити чай/водичку під час купівлі, власне, квитка. До речі, на початку вересня купував квиток на вашому порталі, обидві опції були присутні. Прошу поставити на вид причетним. Дякую.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Вів 24 вер, 2019 19:57
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 24 вер, 2019 19:59
можно, но опять с проверкой номера карты/счёта, дня рождения и получением одноразового пароля на телефон...
Додано: Вів 24 вер, 2019 20:01
при этом неплохо было бы чтобы и в веб-версии были доступны все функции мобильной версии...
Додано: Вів 24 вер, 2019 20:27
Закончился валютный депозит.
Так за день позвонили из отделения спрашивать, что собираюсь делать. Не помню, чтобы раньше из этого банка звонили, из других - было. Предложили зарезервировать денег в кассе, когда сказал, что забираю. Это всё в плюс.
По факту, когда пришёл забирать, оказалось, что заявки нет, и куда делась - неизвестно. Но денег всё же дали, и, похоже, что без всякой связи со вчерашним звонком. То есть я, в принципе, ни на чем не настаивал, сами посовещались, и сказали, что могут выдать. Раньше, помнится, ни единого доллара не соглашались без предварительной заявки отдать.
Додано: Вів 24 вер, 2019 20:47
Re: Альфа-Банк
Так зараз він нікому не потрібен.
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