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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7667766876697670

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:06

Мои ИНН у Вас в ЛС

  Alfa_Bank написав:
  s102 написав:Коллеги, столкнулся с неразрешимой (на текущий момент) для меня ситуацией.
У меня заблокировался интернет банкинг Альфы. Это случилось как раз во время смены Альфой их интернет-банкинга на новый.
... :)

s102, добрый вечер. Напишите ваш ИНН. Все проверю. Посмотрю, чем могу помочь.
s102
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:06

Re: Альфа-Банк

Банкир — это парень, который одалживает вам зонтик, когда светит солнце, и хочет вернуть его себе, как только начинается дождь.
© Марк Твен 26
Бекас
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:35

Объясните мне убогому, как же все-таки сделать устройство доверенным?

Уже неделю каждый новый заход - гарантированно логин/дата рождения. Думал это из-за заграничных апишнегов, сегодня вернулся, с украинскими ситуация та же.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 22:00

Re: Альфа-Банк

  WachtAmRhein написав:Объясните

У меня вот дня 4 была доверка, потом опять каждый раз стало требовать ДР
Почистил кукки, и теперя пока опять тока пароль просит
Ждемс сл. обновления кукков от ошалелого СБ :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 7667766876697670
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