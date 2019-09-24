Alfa_Bank написав:
s102, добрый вечер. Напишите ваш ИНН. Все проверю. Посмотрю, чем могу помочь.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2019 21:06
Мои ИНН у Вас в ЛС
Додано: Вів 24 вер, 2019 21:06
Re: Альфа-Банк
Банкир — это парень, который одалживает вам зонтик, когда светит солнце, и хочет вернуть его себе, как только начинается дождь.
© Марк Твен 26
Додано: Вів 24 вер, 2019 21:35
Объясните мне убогому, как же все-таки сделать устройство доверенным?
Уже неделю каждый новый заход - гарантированно логин/дата рождения. Думал это из-за заграничных апишнегов, сегодня вернулся, с украинскими ситуация та же.
Додано: Вів 24 вер, 2019 22:00
Re: Альфа-Банк
У меня вот дня 4 была доверка, потом опять каждый раз стало требовать ДР
Почистил кукки, и теперя пока опять тока пароль просит
Ждемс сл. обновления кукков от ошалелого СБ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 вер, 2019 23:17
Re: Альфа-Банк
Це тільки мене до мобайлу не пускає та видає помилку?
Додано: Вів 24 вер, 2019 23:49
это месть леши за аву )
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Додано: Вів 24 вер, 2019 23:50
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