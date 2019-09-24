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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2019 21:06
Мои ИНН у Вас в ЛС
Alfa_Bank написав: s102 написав:
Коллеги, столкнулся с неразрешимой (на текущий момент) для меня ситуацией.
У меня заблокировался интернет банкинг Альфы. Это случилось как раз во время смены Альфой их интернет-банкинга на новый.
...
s102, добрый вечер. Напишите ваш ИНН. Все проверю. Посмотрю, чем могу помочь.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 21:06
Банкир — это парень, который одалживает вам зонтик, когда светит солнце, и хочет вернуть его себе, как только начинается дождь.
© Марк Твен 26
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Додано: Вів 24 вер, 2019 21:35
Объясните мне убогому, как же все-таки сделать устройство доверенным?
Уже неделю каждый новый заход - гарантированно логин/дата рождения. Думал это из-за заграничных апишнегов, сегодня вернулся, с украинскими ситуация та же.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 22:00
WachtAmRhein написав:
Объясните
У меня вот дня 4 была доверка, потом опять каждый раз стало требовать ДР
Почистил кукки, и теперя пока опять тока пароль просит
Ждемс сл. обновления кукков от ошалелого СБ
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 24 вер, 2019 23:17
Це тільки мене до мобайлу не пускає та видає помилку?
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Додано: Вів 24 вер, 2019 23:49
WachtAmRhein написав:
Объясните мне убогому, как же все-таки сделать устройство доверенным?
Уже неделю каждый новый заход - гарантированно логин/дата рождения. Думал это из-за заграничных апишнегов, сегодня вернулся, с украинскими ситуация та же.
это месть леши за аву )
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Додано: Вів 24 вер, 2019 23:50
Кочевник написав:Alfa_Bank
, не смішно. Ви їздите на відпочинок з ноутбуком?
а вы нет?
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Додано: Сер 25 вер, 2019 01:05
Аlександр написав:Alfa_Bank
Предлагаю немного усовершенствовать депозитные продукты банка, сделав их еще более доступными и привлекательными, добавив в Доходном Сейфе опцию с правом выбора между тем, что есть или же в зависимости от срока размещения вклада.
Т. е. при размещении вклада на определенный срок, вкладчик также получает и по Доходному Сейфу ту же процентную ставку, что и по срочному вкладу, но на сумму не более 12% от тела вклада.
Например. При размещении вклада 200 000 грн. с ежемесячной выплатой, процентная ставка по Доходному Сейфу будет:
На срок 3 месяца - 15.75% годовых на сумму не превышающую 3% от тела вклада или же на 6000 грн. На сумму свыше 6000 грн., процент не начисляется.
На срок 6 месяцев - 15.75% годовых на сумму не превышающую 6% от тела вклада или же на 12 000 грн. На сумму свыше 12 000 грн., процент не начисляется.
На срок 12 месяцев и более - 15.75% годовых на сумму не превышающую 12% от тела вклада или же на 24 000 грн. На сумму свыше 24 000 грн., процент не начисляется.
При этом, для упрощения счета, можно сделать сумму вклада
кратную 50 000, 100 000 грн.
Думаю, такая опция в Доходном Сейфе, позволит банку привлечь более крупные ресурсы на более долгосрочный срок.
какая хорошая идея!
полностью подерживю!!!лол
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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