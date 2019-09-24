Аlександр написав:

Alfa_Bank

при размещении вклада на определенный срок, вкладчик также получает и по Доходному Сейфу ту же процентную ставку, что и по срочному вкладу, но на сумму не более 12% от тела вклада.

Предлагаю немного усовершенствовать депозитные продукты банка, сделав их еще более доступными и привлекательными, добавив в Доходном Сейфе опцию с правом выбора между тем, что есть или же в зависимости от срока размещения вклада.Т. е.Например. При размещении вклада 200 000 грн. с ежемесячной выплатой, процентная ставка по Доходному Сейфу будет:На срок 3 месяца - 15.75% годовых на сумму не превышающую 3% от тела вклада или же на 6000 грн. На сумму свыше 6000 грн., процент не начисляется.На срок 6 месяцев - 15.75% годовых на сумму не превышающую 6% от тела вклада или же на 12 000 грн. На сумму свыше 12 000 грн., процент не начисляется.На срок 12 месяцев и более - 15.75% годовых на сумму не превышающую 12% от тела вклада или же на 24 000 грн. На сумму свыше 24 000 грн., процент не начисляется.При этом, для упрощения счета, можно сделать сумму вкладакратную 50 000, 100 000 грн.Думаю, такая опция в Доходном Сейфе, позволит банку привлечь более крупные ресурсы на более долгосрочный срок.