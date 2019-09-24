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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7667766876697670

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1001
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1001
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:06

Мои ИНН у Вас в ЛС

  Alfa_Bank написав:
  s102 написав:Коллеги, столкнулся с неразрешимой (на текущий момент) для меня ситуацией.
У меня заблокировался интернет банкинг Альфы. Это случилось как раз во время смены Альфой их интернет-банкинга на новый.
... :)

s102, добрый вечер. Напишите ваш ИНН. Все проверю. Посмотрю, чем могу помочь.
s102
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:06

Re: Альфа-Банк

Банкир — это парень, который одалживает вам зонтик, когда светит солнце, и хочет вернуть его себе, как только начинается дождь.
© Марк Твен 26
Бекас
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:35

Объясните мне убогому, как же все-таки сделать устройство доверенным?

Уже неделю каждый новый заход - гарантированно логин/дата рождения. Думал это из-за заграничных апишнегов, сегодня вернулся, с украинскими ситуация та же.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 22:00

Re: Альфа-Банк

  WachtAmRhein написав:Объясните

У меня вот дня 4 была доверка, потом опять каждый раз стало требовать ДР
Почистил кукки, и теперя пока опять тока пароль просит
Ждемс сл. обновления кукков от ошалелого СБ :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 23:17

Re: Альфа-Банк

Це тільки мене до мобайлу не пускає та видає помилку?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 23:49

  WachtAmRhein написав:Объясните мне убогому, как же все-таки сделать устройство доверенным?

Уже неделю каждый новый заход - гарантированно логин/дата рождения. Думал это из-за заграничных апишнегов, сегодня вернулся, с украинскими ситуация та же.


это месть леши за аву )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 23:50

  Кочевник написав:Alfa_Bank, не смішно. Ви їздите на відпочинок з ноутбуком?

а вы нет? :shock:
Seva
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 01:05

  Аlександр написав:Alfa_Bank

Предлагаю немного усовершенствовать депозитные продукты банка, сделав их еще более доступными и привлекательными, добавив в Доходном Сейфе опцию с правом выбора между тем, что есть или же в зависимости от срока размещения вклада.
Т. е. при размещении вклада на определенный срок, вкладчик также получает и по Доходному Сейфу ту же процентную ставку, что и по срочному вкладу, но на сумму не более 12% от тела вклада.

Например. При размещении вклада 200 000 грн. с ежемесячной выплатой, процентная ставка по Доходному Сейфу будет:
На срок 3 месяца - 15.75% годовых на сумму не превышающую 3% от тела вклада или же на 6000 грн. На сумму свыше 6000 грн., процент не начисляется.

На срок 6 месяцев - 15.75% годовых на сумму не превышающую 6% от тела вклада или же на 12 000 грн. На сумму свыше 12 000 грн., процент не начисляется.

На срок 12 месяцев и более - 15.75% годовых на сумму не превышающую 12% от тела вклада или же на 24 000 грн. На сумму свыше 24 000 грн., процент не начисляется.
При этом, для упрощения счета, можно сделать сумму вклада
кратную 50 000, 100 000 грн.

Думаю, такая опция в Доходном Сейфе, позволит банку привлечь более крупные ресурсы на более долгосрочный срок.


какая хорошая идея!
полностью подерживю!!!
лол :-)
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 01:41

  Alfa_Bank написав:
  Zorras написав:Подскажите! В МАБе у Ультры не получается отключить СМС информирование: нет кнопки, есть только кнопка сменить номер телефона. Теперь только, как раньше, через отделение, или сначала пройти "сменить номер телефона"?

Zorras, добрый день. Отключить услугу на данный момент возможно только в отделении банка. Можете перейти на пуш в мобайле. Такие уведомления бесплатны.

Сходил в отделение. Меня не очень поняли когда я захотел написать заявление для отключения Alfa-чека, как раньше это не раз делалось себе и родственникам… Предложили перейти на пуш в мобайле на планшете в отделении, согласился, увидел там, что СМС отключился — ладно OK! Пришел домой, в МАБе карта светится черным, по прежнему нет кнопки ВКЛ/ВЫКЛ СМС. Вопрос: с меня будет браться плата за СМС информирование при условии, что у меня нет смартфона и мобайлом соответственно не пользуюсь? Хотя телефон способен на пуши.
И все-таки надо ли все-таки опять идти в отделение, писать заявление до конца месяца?
Zorras
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 01:55

  Zorras написав:Сходил в отделение. Меня не очень поняли когда я захотел написать заявление для отключения Alfa-чека, как раньше это не раз делалось себе и родственникам… Предложили перейти на пуш в мобайле на планшете в отделении, согласился, увидел там, что СМС отключился — ладно OK! Пришел домой, в МАБе карта светится черным, по прежнему нет кнопки ВКЛ/ВЫКЛ СМС. Вопрос: с меня будет браться плата за СМС информирование при условии, что у меня нет смартфона и мобайлом соответственно не пользуюсь? Хотя телефон способен на пуши.
И все-таки надо ли все-таки опять идти в отделение, писать заявление до конца месяца?


это очень опасно - кто-то мог запомнить Ваш пароль
и потом сможет заходить на этом планшете в Ваш ИБ

ИМХО
заявление в Вашем случае обязательно, желательно оставить себе также копию с ФИО работника и через пару дней проверить на горячки что всё отключили и проконтролировать в расчётную дату и/или начале каждого месяца результат
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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